Победа и справедливый мир: Зеленский рассказал, когда пройдет второй Саммит мира

По словам президента, новоназначенный глава дипломатического ведомства должен сделать все, чтобы о потребностях и проблемах Киева слышал весь мир. В результате это может привести к справедливому окончанию войны.

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Украине необходим результативный второй Саммит мира, который может состояться уже в этом году. Именно это будет одним из приоритетов нового министра иностранных дел Андрея Сибиги. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время представления нового главы ведомства коллективу.

По его словам, Андрей Сибига с первых часов полномасштабной войны делал все возможное для того, чтобы украинская дипломатия выполняла все государственные задания. Теперь же новый министр должен сделать так, чтобы про Украину и ее потребности знали во всех регионах мира, в том числе и в Латинской Америке, Африке и странах Азии.

"Наши партнеры должны знать каждую нашу потребность и каждую возможность нашего с ними сотрудничества. Обеспечение фронта, совместное оборонное производство, восстановление в Украине, усиление санкций против России и использование российских активов ради украинской защиты, поддержка наших сообществ за рубежом — это должно быть направлениями постоянной работы каждого украинского дипломата", — заявил Владимир Зеленский.

Это должно привести к тому, продолжает глава государства, что вскоре Украина проведет второй Саммит мира, который должен оказаться эффективным и состояться в этом году. Весь мир должен осознать, что ежедневно Киев сейчас работает над тем, чтобы добиться справедливого окончания войны и мира.

"Все должны понимать, что мир для Украины и справедливое окончание этой войны является не просто исторической миссией, но ежедневной и очень кропотливой работой. Я уверен, что Украина способна выполнить такую работу — победить в этой войне и обеспечить мир", — продолжил Владимир Зеленский.

Андрей Сибига в свою очередь заявил, что понял приоритеты и активно будет работать в этом направлении с новыми подходами, которые будут включать в себя дипломатию, а где нужно — жесткость.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что на втором Саммите мира Украина предложит план окончания войны, о чем заявлял Владимир Зеленский. По словам главы государства, на второй саммит будут приглашены и представители РФ, чего не было сделано во время первого мероприятия в Швейцарии.