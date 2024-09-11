Американські та європейські чиновники кажуть, що допомога Заходу не може тривати роками, а повна перемога Києва потребує сотні мільярдів євро, що нібито фактично неможливо. Проте представники Вашингтона і Лондона незабаром можуть істотно посилити потенціал ЗСУ на фронті.

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Україна змушена задуматися про план "Б" у війні з Росією. У ньому має бути стратегія на подальше протистояння наступного року. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Джерела журналістів серед американських і європейських чиновників поділилися, що Захід, як і раніше, все ще підтримує мету президента України Володимира Зеленського щодо витіснення Росії зі своєї території. Водночас, з часом громадська підтримка союзників Києва знижується, а ЗС РФ на деяких ділянках фронту домагаються успіхів.

У зв'язку з цим європейські інсайдери кажуть, що Україні потрібно визначити реалістичніші цілі війни. Західні чиновники в такий спосіб могли б активніше відстоювати перед виборцями необхідність постачати зброю і допомогу країні.

У середу до Києва прибудуть держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, які зустрінуться з офіційними особами країни й обговорять бачення української перемоги, а також необхідні для цього ресурси.

Водночас між Україною і Заходом існує певна напруга. Високопоставлені чиновники з Європи стверджують, що повна перемога Києва вимагатиме від Заходу підтримки в сотні мільярдів доларів, а це фактично неможливо. Переговори в Києві з представниками Лондона й Вашингтона можуть посилити потенціал ЗСУ.

"Це може бути прелюдією до підписання США і Великою Британією використання Україною ракет великої дальності для ураження цілей у Росії, але офіційні особи попереджають, що остаточне рішення ще не ухвалено", — йдеться в повідомленні.

Відбувається це перед важливою подією — Генеральною асамблеєю ООН, куди прибуде і Володимир Зеленський. Президент України під час поїздки до Нью-Йорка хоче зустрітися з главою Білого дому Джо Байденом, а також кандидатами в президенти Дональдом Трампом і Камалою Гарріс, і представити їм план перемоги у війні. Чи відбудуться зустрічі — невідомо, але в Києві сподіваються на їхню підтримку.

На Заході переконані, що вибори у США — критично важливий момент, адже вони визначать, на яку допомогу може розраховувати українська сторона, однак мало хто вважає, що підтримка на нинішньому рівні може тривати багато років.

"Запланована нова мирна пропозиція Зеленського є останньою ознакою того, що він адаптує свою публічну позицію, яка досі була зосереджена на тому, щоб повернути всю територію України до початку будь-яких мирних перемовин. Українські, російські та західні офіційні особи заявили, що влітку Україна розглядала переговори з Росією щодо обмеження атак на енергетичну інфраструктуру одна одної", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 вересня повідомлялося, що у ЗМІ оприлюднили фрагменти "плану перемоги" Зеленського. Україна планує мотивувати Росію до мирних переговорів завдяки тиску міжнародної спільноти та вдалому прориву в Курській області, написали журналісти. Орієнтовний "план перемоги" Володимира Зеленського складається з чотирьох пунктів і стосується окупованих територій і питань безпеки.

Також у WSJ писали, що ЗСУ проти будь-якого мирного плану з поступками територій. Журналісти зазначають, що українські військові проти підписання мирної угоди, з якою вони не погодяться. За словами Володимира Дубовика, керівника одеського Центру міжнародних досліджень, будь-яке припинення вогню пов'язане зі значним політичним ризиком, а більшість українців вважатимуть це поганою угодою.