Країни ЄС пропонують конфіскувати активи РФ на користь України, — Reuters

Литва, Латвія, Естонія та Словаччина пропонують конфіскувати заморожені російські активи та передати їх Україні для подальшого відновлення зруйнованої інфраструктури.

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Чотири країни Європейського Союзу виступають за конфіскацію і передавання Україні заморожених активів РФ. Про це пише агенція Reuters.

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З такою ініціативою виступили Литва, Латвія, Естонія і Словаччина.

Країни Європейського Союзу закликають конфіскувати заморожені активи РФ та передати їх Україні для подальшого відновлення зруйнованої інфраструктури.

"Значна частина витрат на відновлення України, враховуючи компенсацію жертвам російської військової агресії, має бути покрита Росією", — йдеться у спільній заяві чотирьох країн, яка буде представлена 24 травня на засіданні міністрів фінансів ЄС.

У документі також прописано заклик до європейських держав розширити санкції проти РФ, які було запроваджено через повномасштабне вторгнення в Україну.

Союзники Києва стверджують, що якщо Москва не припинить військову агресію — ЄС має розірвати останні економічні зв'язки з Кремлем, "гарантуючи, що жодні наші фінансові ресурси, продукти чи послуги не сприятимуть російській військовій машині".

"Зараз ми маємо визначити законні шляхи максимального використання цих ресурсів як джерела фінансування — як для витрат на продовження зусиль України щодо протистояння російській агресії, так і для повоєнного відновлення країни. Конфіскація державних активів, таких як резерви центрального банку або майно державних підприємств, має прямий зв'язок та ефект щодо цього", — продовжили чотири країни у своїй спільній заяві та додали, що якщо ЄС не затвердить процедуру конфіскації активів, заморожені засоби РФ можна буде використовувати як важіль тиску на Росію.

Нагадаємо, на початку травня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував конфіскувати та передати Україні заморожені активи РФ у розмірі майже $300 млрд. За його словами, ці кошти можуть спрямовані на відновлення зруйнованої інфраструктури.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров відреагував на пропозицію Борреля і назвав його ідею "злодійством", яку Європейський Союз не намагається приховати.

Також видання Politico стверджувало, що країни ЄС планують розробити механізм конфіскації заморожених активів РФ, які потрапили під санкції.