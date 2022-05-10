"Це крадіжка": Лавров розкритикував ідею передавання Україні заморожених активів РФ (відео)

Йдеться про $300 млрд золотовалютних резервів Центробанку Росії, які були заморожені через міжнародні санкції.

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Міністерство закордонних справ РФ розкритикувало ідею Євросоюзу про передавання заморожених російських активів Україні, назвавши це крадіжкою. Відповідну заяву зробив голова МЗС Сергій Лавров.

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За його словами, Європейський Союз останнім часом не має власної зовнішньої політики та повністю спирається на позицію Вашингтона.

Пропозицію Брюсселя передати Україні заморожені російські активи Лавров назвав крадіжкою.

"Ця пропозиція, можна сказати, крадіжка, яку навіть не намагаються приховати", — наголосив глава МЗС РФ і порадив керівнику дипломатії Європейського Союзу Жозепу Боррелю не забувати, що той є "головним дипломатом, а не військовим керівником у Європейському союзі".

[ + – ] Сергій Лавров розкритикував ідею передавання Україні заморожених активів РФ

Міністр закордонних справ Росії також розкритикував заморожування Сполученими Штатами грошей Центрального банку Афганістану. Лавров обурився тим, що Вашингтон не хоче спрямовувати кошти на потреби афганського населення і відновлення постраждалої внаслідок багаторічної війни країни.

Зазначимо, що 9 травня видання The Financial Times опублікувало інтерв'ю з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, який запропонував передати Україні заморожені російські активи. Йдеться про $300 млрд Центробанку РФ, які після закінчення війни можуть бути спрямовані на відновлення українських міст.

Ініціативу Жозепа Борреля щодо передавання заморожених російських активів позитивно сприйняли в Офісі президента України. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, країна-агресор зобов'язана заплатити за всі руйнування нашої країни.

Зазначимо, що активи Центробанку РФ було заморожено Євросоюзом наприкінці лютого 2022 року. Подібні обмеження Брюсселем було запроваджено з метою позбавити Москву коштів для ведення повномасштабної війни проти України.