Шлях до справедливості: Подоляк підтримав пропозицію Борреля заарештувати активи ЦБ РФ

Радник голови ОП переконаний, що Росія, яка роками накопичувала кошти, має заплатити за всі руйнування в Україні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк підтримав пропозицію Верховного представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Борреля заморозити резерви Центробанку Росії (ЦБ) на користь України. За його словами, Росія має заплатити за знищену інфраструктуру та зруйновані міста в Україні. Про це радник ОП написав у Twitter.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

"Росія, продаючи сировину в ЄС, роками накопичувала резерви, щоб фінансувати масові вбивства. Пропозиція Жозепа Борреля заморозити активи ЦБ Росії на користь України — шлях до відновлення справедливості", — написав Подоляк.

Йдеться про можливість арешту російських валютних резервів, які наразі заморожені. За словами Борреля, ці гроші мають піти на відновлення України. Як приклад, європейський політик згадав арешт Сполученими Штатами активів ЦБ Афганістану, коли завдяки такому кроку мільярди доларів пішли на допомогу жертвам тероризму та гуманітарні потреби.

Боррель вважає, що так необхідно вчинити й з російськими активами. І це одна з найважливіших політичних порядків на сьогодні, наголосив він.

Зазначимо, що США та ЄС після початку повномасштабної війни РФ проти України заморозили близько 300 млрд доларів. Більшість цих грошей отримано завдяки постачанню енергоносіїв — газу та нафти. Через це глава МЗС РФ Сергій Лавров, даючи характеристику діям західних країн, заявив, що Москва не повинна дозволяти Заходу продовжувати "свої злодійські звички".

"У нас викрали гроші (понад 300 мільярдів доларів). Ось взяли та вкрали", — сказав Лавров.

Важливо

Час розплати. Чи отримає Україна заблоковані мільярди Центробанку РФ

Нагадаємо, що Швейцарія 27 квітня в межах антиросійських санкцій заморозила активи ЦБ Росії приблизно на 9,34 млрд доларів. Так країна вийшла зі статусу нейтралітету, підтримавши санкції багатьох західних країн проти РФ.

Конгрес США підтримав ініціативу звернення до президента Джо Байдена продати заморожені предмети розкоші підсанкційних олігархів із Росії. Отримані гроші пропонували направити на відновлення України.