Путь к справедливости: Подоляк поддержал предложение Борреля арестовать активы ЦБ РФ

Советник главы ОП убежден, что Россия, которая годами накапливала средства, должна заплатить за все разрушения в Украине.

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк поддержал предложение Верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля заморозить резервы Центробанка России (ЦБ) в пользу Украины. По его словам, Россия должна заплатить за уничтоженную инфраструктуру и разрушенные города в Украине. Об этом советник ОП написал в Twitter.

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"Россия, продавая сырье в ЕС, годами накапливала резервы, чтобы финансировать массовые убийства. Предложение Жозепа Борреля, заморозить активы ЦБ России в пользу Украины — путь к восстановлению справедливости", — написал Подоляк.

Речь идет о возможности ареста российских валютных резервов, которые на данный момент заморожены. По словам Борреля, эти деньги должны пойти на восстановление Украины. В качестве примера, европейский политик упомянул арест Соединенными Штатами активов ЦБ Афганистана, когда благодаря такому шагу миллиарды долларов пошли на помощь жертвам терроризма и гуманитарные нужды.

Боррель считает, что подобным образом необходимо поступить и с российскими активами. И это одно из важнейших политических повесток на сегодняшний день, подчеркнул он.

Отметим, что США и ЕС после начала полномасштабной войны РФ против Украины заморозили около 300 млрд долларов. Большая часть этих денег была получена в счет поставок энергоносителей — газа и нефти. В связи с этим глава МИД РФ Сергей Лавров, давая характеристику действиям западных стран, заявил, что Москва не должна позволять Западу продолжать "свои воровские привычки".

"У нас похитили деньги (более 300 миллиардов долларов). Вот взяли и украли", — сказал Лавров.

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Время расплаты. Получит ли Украина заблокированные миллиарды Центробанка РФ

Напомним, что Швейцария 27 апреля в рамках антироссийских санкций заморозила активы ЦБ России примерно на 9,34 млрд долларов. Таким образом, страна вышла из статуса нейтралитета, поддержав санкции многих западных стран против РФ.

Конгресс США поддержал инициативу обращения к президенту Джо Байдена продать замороженные предметы роскоши подсанкционных олигархов из России. Вырученные деньги предлагалось направить на восстановление Украины.