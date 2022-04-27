Швейцария заморозила российские активы на $9 млрд

После начала масштабного российского вторжения в Украину Швейцария поддержала санкции ЕС против РФ, нарушив тем самым свою давнюю традицию нейтралитета.

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В среду, 27 апреля, в рамках антикремлевских санкций Швейцария заморозила российские активы примерно на 9 млрд франков (9.34 млрд долларов). Об этом пишет Reuters со ссылкой на публикацию в швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung.

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Упомянутая сумма примерно на полтора миллиарда франков больше, чем та, о которой власти страны сообщали в начале апреля.

В правительстве Швейцарии пока не комментируют эту информацию и не ответили на запрос журналистов.

Швейцария поддержала санкции, наложенные Евросоюзом на РФ после начала масштабного вторжения в Украину. Такое решение резко контрастирует с традиционной политикой швейцарского нейтралитета.

Напомним, что в РФ пытаются действовать в обход западных санкций после того, как зарубежные компании перестали поставлять Интернет-оборудование в страну. IT-компании из России пытаются наладить параллельный импорт, поскольку запаса комплектующих осталось на несколько месяцев.

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