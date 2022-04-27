Швейцарія заморозила російські активи на $9 млрд

Після початку масштабного російського вторгнення в Україну Швейцарія підтримала санкції ЄС проти РФ, порушивши цим свою давню традицію нейтралітету.

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У середу, 27 квітня, у межах антикремлівських санкцій Швейцарія заморозила російські активи приблизно на 9 млрд франків (9,34 млрд доларів). Про це пише Reuters із посиланням на публікацію у швейцарській газеті Neue Zuercher Zeitung.

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Згадана сума приблизно на півтора мільярда франків більша, ніж та, про яку влада країни повідомляла на початку квітня.

В уряді Швейцарії поки що не коментують цю інформацію та не відповіли на запит журналістів.

Швейцарія підтримала санкції, накладені Євросоюзом на РФ після початку масштабного вторгнення до України. Таке рішення різко контрастує з традиційною політикою швейцарського нейтралітету.

Нагадаємо, що в РФ намагаються діяти в обхід західних санкцій після того, як закордонні компанії перестали постачати інтернет-обладнання в країну. ІТ-компанії з Росії намагаються налагодити паралельний імпорт, оскільки запасу комплектуючих залишилося на кілька місяців.

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