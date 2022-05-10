"Это воровство": Лавров раскритиковал идею передачи Украине замороженных активов РФ (видео)
Речь идет о $300 млрд золотовалютных резервов Центробанка России, которые были заморожены из-за международных санкций.
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Министерство иностранных дел РФ раскритиковало идею Евросоюза о передаче замороженных российских активов Украине, назвав это воровством. Соответствующее заявление сделал глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, Европейский Союз в последнее время не имеет собственной внешней политики и полностью опирается на позицию Вашингтона.
Предложение Брюсселя передать Украине замороженные российские активы Лавров назвал воровством.
"Это предложение, можно сказать, воровство, которое даже не пытаются скрыть", — подчеркнул глава МИД РФ и посоветовал руководителю дипломатии Европейского Союза Жозепу Боррелю не забывать, что тот является "главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе".
Министр иностранных дел России также раскритиковал заморозку Соединенными Штатами денег Центрального банка Афганистана. Лавров возмутился тем, что Вашингтон не хочет направлять средства на нужды афганского населения и восстановление пострадавшей в результате многолетней войны страны.
Отметим, что 9 мая издание The Financial Times опубликовало интервью с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который предложил передать Украине замороженные российские активы. Речь идет о $300 млрд Центробанка РФ, которые по окончанию войны могут быть направлены на восстановление украинских городов.
Инициативу Жозепа Борреля о передаче замороженных российских активов позитивно восприняли в Офисе президента Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, страна-агрессор обязана заплатить за все разрушения в нашей стране.
Отметим, что активы Центробанка РФ были заморожены Евросоюзом в конце февраля 2022 года. Подобные ограничения Брюсселем были введены с целью лишить Москву средств для ведения полномасштабной войны против Украины.