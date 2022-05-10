"Это воровство": Лавров раскритиковал идею передачи Украине замороженных активов РФ (видео)

Речь идет о $300 млрд золотовалютных резервов Центробанка России, которые были заморожены из-за международных санкций.

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Министерство иностранных дел РФ раскритиковало идею Евросоюза о передаче замороженных российских активов Украине, назвав это воровством. Соответствующее заявление сделал глава МИД Сергей Лавров.

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По его словам, Европейский Союз в последнее время не имеет собственной внешней политики и полностью опирается на позицию Вашингтона.

Предложение Брюсселя передать Украине замороженные российские активы Лавров назвал воровством.

"Это предложение, можно сказать, воровство, которое даже не пытаются скрыть", — подчеркнул глава МИД РФ и посоветовал руководителю дипломатии Европейского Союза Жозепу Боррелю не забывать, что тот является "главным дипломатом, а не военным руководителем в Европейском союзе".

[ + – ] Сергей Лавров раскритиковал идею передачи Украине замороженных активов РФ

Министр иностранных дел России также раскритиковал заморозку Соединенными Штатами денег Центрального банка Афганистана. Лавров возмутился тем, что Вашингтон не хочет направлять средства на нужды афганского населения и восстановление пострадавшей в результате многолетней войны страны.

Отметим, что 9 мая издание The Financial Times опубликовало интервью с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, который предложил передать Украине замороженные российские активы. Речь идет о $300 млрд Центробанка РФ, которые по окончанию войны могут быть направлены на восстановление украинских городов.

Инициативу Жозепа Борреля о передаче замороженных российских активов позитивно восприняли в Офисе президента Украины. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, страна-агрессор обязана заплатить за все разрушения в нашей стране.

Отметим, что активы Центробанка РФ были заморожены Евросоюзом в конце февраля 2022 года. Подобные ограничения Брюсселем были введены с целью лишить Москву средств для ведения полномасштабной войны против Украины.