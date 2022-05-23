Страны ЕС предлагают конфисковать активы РФ в пользу Украины, — Reuters

Литва, Латвия, Эстония и Словакия предлагают конфисковать замороженные российские активы и передать их Украине для дальнейшего восстановления разрушенной инфраструктуры.

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Четыре страны Европейского Союза выступают за конфискацию и передачу Украине замороженных активов РФ. Об этом пишет агенство Reuters.

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С такой инициативой выступили Литва, Латвия, Эстония и Словакия.

Страны Европейского Союза призывают конфисковать замороженные активы РФ и передать их Украине для дальнейшего восстановления разрушенной инфраструктуры.

"Значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсацию жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта Россией", — говорится в совместном заявлении четырех стран, которое будет представлено 24 мая на заседании министров финансов ЕС.

В документе также прописан призыв к европейским государствам расширить санкции против РФ, которые были введены из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Союзники Киева утверждают, что если Москва не прекратит военную агрессию — ЕС должен разорвать последние экономические связи с Кремлем, "гарантируя, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать российской военной машине".

"Сейчас мы должны определить законные пути максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования — как для расходов на продолжение усилий Украины по противостоянию российской агрессии, так и для послевоенного восстановления страны. Конфискация государственных активов, таких как резервы центрального банка или имущество государственных предприятий, имеет прямую связь и эффект в этом отношении", — продолжили четыре страны в своем совместном заявлении и добавили, что если ЕС не утвердит процедуру конфискации активов, замороженные средства РФ можно будет использовать в качестве рычага давления на Россию.

Напомним, в начале мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил конфисковать и передать Украине замороженные активы РФ в размере около $300 млрд. По его словам, эти средства могут быть направлены на восстановление разрушенной инфраструктуры.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на предложение Борреля и назвал его идею "воровством", которое Европейский Союз не пытается скрыть.

Также издание Politico утверждало, что страны ЕС планируют разработать механизм конфискации замороженных активов РФ, которые попали под действие санкций.