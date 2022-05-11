ЕС представит механизм по конфискации замороженных активов РФ, — Politico

В странах Евросоюза, по данным журналистов, продолжаются дискуссии о том, следует ли передать Украине конфискованные российские активы.

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Европейская комиссия планирует представить механизм, который позволит странам Евросоюза конфисковать российские активы, попавшие под действие международных санкций. Об этом пишет издание Politico.

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По данным осведомленных инсайдеров, механизм будет представлен ЕС в ближайшие две недели. Более того, инициатива Европейской комиссии предполагает, что обход международных санкций будет считаться уголовным правонарушением на территории Евросоюза.

"Механизм будет основан на положении договора, которое позволяет странам ЕС в координации с Европейским парламентом устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций в области особо тяжких преступлений, имеющих трансграничное измерение. По состоянию на апрель страны ЕС арестовали активы на сумму около 30 млрд евро, включая яхты, виллы и предметы искусства, принадлежащие физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции", — говорится в публикации Politico.

Завгоздка в утверждении механизма по конфискации российских активов в том, что экспроприация по-разному прописана в каждой стране ЕС. Поэтому Еврокомиссия предлагает урегулировать данный вопрос сразу со всеми членами блока.

Источники предполагают, что инициатива чиновников расширит юридические возможности для конфискации активов без вынесения обвинительного приговора. Вопрос об использовании экспроприированных средств также будет решаться каждой страной по отдельности. Подытоживая, осведомленные инсайдеры заявили, что в Евросоюзе сейчас продолжаются разговоры о том, следует ли перенаправлять конфискованные российские активы Украине.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил передать Украине замороженные российские активы. Как известно, $300 млрд резервов Центробанка РФ попали под санкции и, в случае согласия Евросоюза, могут быть выделены на восстановление пострадавших в результате боевых действий украинских городов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров раскритиковал идею о передаче Украине замороженных российских активов и назвал эту процедуру воровством.

Офис Президента Украины, в свою очередь, поприветствовал инциативу Жозепа Борреля о направлении Киеву активов РФ. Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Россия как страна-агрессор должна заплатить за разрушения украинской инфраструктуры.