ЄС представить механізм конфіскації заморожених активів РФ, — Politico

У країнах Євросоюзу, за даними журналістів, точаться дискусії про те, чи слід передати Україні конфісковані російські активи.

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Європейська комісія планує представити механізм, який дозволить країнам Євросоюзу конфіскувати російські активи, що потрапили під дію міжнародних санкцій. Про це пише видання Politico.

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За даними обізнаних інсайдерів, механізм представить ЄС протягом найближчих двох тижнів. Щобільше, ініціатива Європейської комісії передбачає, що обхід міжнародних санкцій вважатимуть кримінальним правопорушенням на території Євросоюзу.

"Механізм буде заснований на положенні договору, який дозволяє країнам ЄС у координації з Європейським парламентом встановлювати мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і санкцій у сфері особливо тяжких злочинів, що мають транскордонний вимір. Станом на квітень країни ЄС заарештували активи на суму близько 30 млрд євро, включаючи яхти, вілли та предмети мистецтва, що належать фізичним та юридичним особам, які потрапили під санкції", — йдеться в публікації Politico.

Морока в затвердженні механізму конфіскації російських активів у тому, що експропріація по-різному прописана в кожній країні ЄС. Тому Єврокомісія пропонує врегулювати це питання одразу з усіма членами блоку.

Джерела вважають, що ініціатива чиновників розширить юридичні можливості для конфіскації активів без винесення обвинувального вироку. Питання про використання експропрійованих коштів також вирішуватиме кожна країна окремо. Підсумовуючи, обізнані інсайдери заявили, що в Євросоюзі зараз точаться розмови про те, чи слід перенаправляти конфісковані російські активи Україні.

Нагадаємо, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував передати Україні заморожені російські активи. Як відомо, $300 млрд резервів Центробанку РФ потрапили під санкції й, за згодою Євросоюзу, їх можуть виділити на відновлення постраждалих внаслідок бойових дій українських міст.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров розкритикував ідею про передачу Україні заморожених російських активів та назвав цю процедуру крадіжкою.

Офіс Президента України, зі свого боку, привітав ініціативу Жозепа Борреля щодо направлення Києву активів РФ. Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Росія як країна-агресор має сплатити за руйнування української інфраструктури.