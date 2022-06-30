Україна та МВФ переглядають умови погашення зовнішнього боргу в умовах війни, — Bloomberg

До 1 вересня 2022 року Україна має погасити $1,4 млрд у вигляді відсотків за зовнішнім боргом. У цій ситуації розглядається варіант використання заморожених активів Росії як заставу.

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) ведуть негласні переговори з українськими чиновниками щодо реструктуризації зовнішнього боргу України, оскільки фінансування зруйнованої війною країни може скоро припинитися. Про це з посиланням на анонімні джерела пише агентство Bloomberg.

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Журналісти зазначають, що до 1 вересня 2022 року Україна має погасити 1,4 млрд доларів у вигляді відсотків за зовнішнім боргом. У цій ситуації МВФ пропонує консультації та аналіз фінансової та боргової ситуації в Україні.

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Один із варіантів, який розглядає українська сторона, включає так звану процедуру отримання згоди — запит емітента на схвалення утримувачів облігацій для зміни умов випущених цінних паперів.

Інший варіант включає використання заморожених активів Росії як заставу, хоча юридична життєздатність такої ідеї залишається незрозумілою, зазначили журналісти.

Також у публікації сказано, що на початку березня МВФ схвалив виділення Україні надзвичайного кредиту в розмірі $1,4 млрд, скасувавши при цьому чинні резервні угоди країни з фондом, у якого залишалося $2,2 млрд для виплати з початкових $5 млрд, які були затверджені у 2020 року.

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Тим не менш, український уряд заявив, що він має намір обслуговувати свої зовнішні боргові зобов'язання, незважаючи на майже 30% зниження темпів зростання економіки, масштабні руйнування й 10 млн біженців. Це обумовлено прагненням України залишитися в хороших відносинах із глобальними інвесторами, зокрема, для того, щоб мати можливість фінансувати відновлення країни після війни.

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Раніше повідомлялося, що за останні чотири місяці країни-партнери та міжнародні фінансові організації надали Україні $7,4 млрд для покриття дефіциту держбюджету. При цьому у звіті про фінансову стабільність НБУ від 21 червня зазначається, що загальний обсяг фінансової допомоги на сьогодні становить $30 млрд.

На думку експертів, після двох місяців війни Україна зберегла статус надійного міжнародного партнера, виплачуючи борги й отримуючи військову та фінансову допомогу. За даними Міністерства фінансів, за неповні чотири місяці Україна виплатила близько третини від необхідної суми валютного боргу — $2,5 млрд.