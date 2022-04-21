Навіщо Україна виплачує борги навіть у воєнний час?

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

На 2022 рік обсяги виплат за зовнішніми боргами — невеликі, й загалом, навіть в умовах війни, не є чимось надзвичайним. За даними Міністерства фінансів, упродовж року потрібно заплатити за державним боргом понад 570 млрд грн, з яких вже майже 150 млрд грн, або приблизно четверту частину від запланованого, виплачено. Що стосується валютного боргу, тут ситуація навіть трішки краща — за неповні чотири місяці виплачено майже третина від необхідного — $2,5 млрд із приблизно $8,3 млрд, запланованих на цей рік.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Якби ці платежі потрібно було здійснювати у мирний час, то і доходів бюджету, і нових потенційних позик було б достатньо.

Важливо

Експропріація майна РФ в Україні: підводні камені та пастки попередніх угод

Але Україна вже майже два місяці воює за свою незалежність, самобутність і цілісність. І відбувається це в умовах захоплення росією частини територій, знищення промисловості й інфраструктури, блокування акваторії Чорного та Азовського морів. І це тільки матеріальні втрати. А ще безліч українців, які були змушені залишити свої домівки чи загинули від рук окупантів…

Здавалося, за таких обставин країна мала б відмовитися сплачувати свої борги і спрямувати всі сили на оборону. Але тоді б ми ризикували залишитися наодинці з ворогом. Бо інші країни допомагали б своїм фінансовим інституціям, яким Україна не заплатила, а міжнародні фінансові організації теж би утрималися допомагати нам фінансово.

У таких умовах Україна ризикувала б залишитися і без грошей, і без зброї, і без шансів на виживання.

І хоч з кожним днем державний бюджет потребує все більше й більше нетипової і боргової підтримки, Україна й надалі підтримує свій статус надійного партнера, виплачуючи борги, натомість, отримуючи і фінансову допомогу, і військову підтримку озброєнням.

Та цієї підтримки з кожним днем треба все більше. За інформацією міністра фінансів, дефіцит бюджету в березні склав $2,7 млрд, а у квітні та травні може зрости до $5-7 млрд. За таких умов запозичення через військові ОВДП не дозволяють покрити погашення ОВДП навіть з допомогою НБУ, який викупив уже облігацій на 40 млрд грн.

Тому, навіть припинивши виплачувати за своїми боргами, Україна не вирішить проблему покриття дефіциту бюджету у воєнний період, а навпаки, створить чималі перешкоди для нового фінансування.

Тож зараз країні варто залишатися відкритою для нових позик, що можуть надати міжнародні партнери та країни великої сімки, щоб вирішити не стільки питання виплат протягом наступних місяців, скільки забезпечити діяльність на підконтрольних територіях і фінансувати Збройні Сили України.

Важливо