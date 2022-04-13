На зарплати, пенсії та медицину: Україна отримає мільярди євро

Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що Україна потребує мільярдів доларів, щоб покривати дефіцит бюджету. Підтримка в країну надходить у вигляді грантів та довгострокових кредитів у доларах та євро.

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У період війни Україні потрібні мільярди для покриття держбюджетних видатків. За даними Мінфіну, український бюджет у березні отримав близько $3 млрд, протягом наступних двох тижнів Мінфін повідомляв про надання Україні кредитів майже на 500 млн євро та грантів більше $500 млн. Але потрібно значно більше, що витікає з інтерв’ю міністра фінансів України Сергія Марченка міжнародному виданню Financial Times. Експерти раніше також зазначали у коментарях Фокусу, що потреби країни в період війни зростають, і тому дуже важливі надходження валютних грантів та кредитів від міжнародних фінансових організацій.

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"Україні дійсно потрібно багато грошей. Це ані не означає, що ці гроші неможливо зібрати, ані не означає, що ці гроші вже є", — сказав Фокусу Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії.

Очільник Мінфіна Сергій Марченко констатує: у березні державні витрати перевищили доходи на $2,7 млрд.

"У березні ми отримали навіть більше, ніж був дефіцит. І до цього були залишки на казначейському рахунку. В принципі, якісь запаси на першу половину квітня були", — зазначив Вишлінський.

У Мінфіні очікують, що через війну у квітні та травні дефіцит державного бюджету сягне $5-7 млрд на місяць.

Водночас наразі йдеться про значно менші обсяги фінансової підтримки.

Президент Світового банку Девід Малпасс 12 квітня заявив, що Світовий банк готує для України пакет підтримки в сумі $1,5 млрд, передає Reuters.

11 квітня Україна отримала від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) транш 44,5 млн євро. Ці гроші мають спрямувати на соціальні видатки та сферу охорони здоров’я.

До цього Україна отримала від Єврокомісії грант у розмірі 120 млн євро у рамках загального пакету надзвичайної фінансової допомоги Україні, оголошеної 24 січня 2022 року.

Німецький державний банк розвитку Кредитна установа для відбудови (KfW) надала Україні кредит в розмірі 150 млн євро. За рахунок цих коштів мають відшкодувати витрати уряду на фінансування малого та середнього бізнесу.

Сполучені Штати мають надати Україні $500 млн грантових коштів для прямого фінансування державного бюджету.

Французьке агентство розвитку надало Україні кредит на 300 млн євро на пільгових умовах. Гроші мають використати на фінансування держбюджету.

Гліб Вишлінський визнає, що відповідно до слів Сергія Марченка, наразі немає достатніх для України обсягів зобов’язань міжнародних партнерів. Водночас від налаштований оптимістично: "Я так розумію, що у другій половині квітня буде більша кількість зобов’язань, яка буде перекривати нам дірку другої половини квітня і травня".

Він покладає надії на збір підтримки за допомогою адмінрахунку МВФ, рішення під час зборів МВФ і Світового банку наступного тижня, а також очікуваний візит прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, міжнародні партнери надають Україні фінансову підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Як повідомлялося, розбомблені аеродроми, знищені сотні кілометрів доріг, підірвані мости через річки відновлюватимуть за рахунок Росії та безповоротної допомоги міжнародних донорів.