На зарплаты, пенсии и медицину: Украина получит миллиарды евро

Министр финансов Сергей Марченко говорит, что Украина нуждается в миллиардах долларов, чтобы покрывать дефицит бюджета. Поддержка в страну поступает в виде грантов и долгосрочных кредитов в долларах и евро.

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В период войны Украине нужны миллиарды для покрытия госбюджетных расходов. По данным Минфина, украинский бюджет в марте получил около $3 млрд, в течение следующих двух недель Минфин сообщал о предоставлении Украине кредитов почти на 500 млн евро и грантов более $500 млн. Но нужно гораздо больше, следует из интервью министра финансов Украины Сергея Марченко международному изданию Financial Times. Эксперты ранее также отмечали в комментариях Фокусу, что потребности страны в период войны растут, и потому крайне важны поступления валютных грантов и кредитов от международных финансовых организаций.

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"Украине действительно нужно много денег. Это не означает как то, что эти деньги невозможно собрать, так и то, что эти деньги уже есть", — сказал Фокусу Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии.

Глава Минфина Сергей Марченко констатирует: в марте государственные расходы превысили доходы на $2,7 млрд.

"В марте мы получили даже больше, чем был дефицит. И до этого были остатки на казначейском счету. В принципе, какие-то запасы на первую половину апреля были", — отметил Вышлинский.

В Минфине ожидают, что из-за войны в апреле и мае дефицит государственного бюджета достигнет $5-7 млрд в месяц.

В то же время речь идет о значительно меньших объемах финансовой поддержки.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс 12 апреля заявил, что Всемирный банк готовит для Украины пакет поддержки в размере $1,5 млрд, передает Reuters.

11 апреля Украина получила от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) транш в сумме 44,5 млн евро. Эти деньги направят на социальные расходы и сферу здравоохранения.

До этого Украина получила от Еврокомиссии грант в размере 120 млн евро в рамках общего пакета чрезвычайной финансовой помощи Украине, объявленной 24 января 2022 года.

Немецкий государственный банк развития Кредитное учреждение для восстановления (KfW) предоставило Украине кредит в размере 150 млн евро. За счет этих средств хотят возместить расходы правительства на финансирование малого и среднего бизнеса.

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине $500 млн грантовых средств для прямого финансирования государственного бюджета.

Французское агентство развития предоставило Украине кредит в 300 млн евро на льготных условиях. Деньги планируют использовать для финансирования госбюджета.

Глеб Вышлинский признает, что, по словам Сергея Марченко, пока нет достаточных для Украины объемов обязательств международных партнеров. В то же время он настроен оптимистично: "Я так понимаю, что во второй половине апреля будет большое количество обязательств, которые будут перекрывать нам дыру второй половины апреля и мая".

Он возлагает надежды на сбор поддержки с помощью админсчета МВФ, решения во время собрания МВФ и Всемирного банка на следующей неделе, а также ожидаемый визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Соединенные Штаты.

Напомним, международные партнеры оказывают Украине финансовую поддержку с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Как сообщалось, разбомбленные аэродромы, уничтоженные сотни километров дорог, взорванные мосты через реки будут восстанавливаться за счет России и безвозвратной помощи международных доноров.