Зачем Украина выплачивает долги даже в военное время?

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На 2022 год объемы выплат по внешним долгам — небольшие, и вообще, даже в условиях войны не являются чем-то чрезвычайным. По данным Министерства финансов, в течение года Украине нужно заплатить по государственному долгу более 570 млрд грн, из которых уже около 150 млрд грн., или примерно четвертая часть от запланированного, выплачены. Что касается валютного долга, здесь ситуация даже немного лучше – за неполные четыре месяца выплачено около трети от необходимого – $2,5 млрд из примерно $8,3 млрд, запланированных на этот год.

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Если бы эти платежи нужно было осуществлять в мирное время, то и доходов бюджета, и новых потенциальных займов было бы достаточно.

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Но Украина уже почти два месяца сражается за свою независимость, самобытность и целостность. И происходит это в условиях захвата россией части территорий, уничтожения промышленности и инфраструктуры, блокировки акватории Черного и Азовского морей. И это только материальные потери. А еще есть множество украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома или погибли от рук оккупантов…

Казалось бы, при таких обстоятельствах страна должна отказаться выплачивать свои долги и направить все силы на оборону. Но тогда мы бы рисковали остаться наедине с врагом. Потому что другие страны помогали бы своим финансовым институтам, которым Украина не заплатила, а международные финансовые организации тоже воздержались бы помогать нам финансово.

В таких условиях Украина рисковала бы остаться и без денег, и без оружия, и без шансов на выживание.

И хотя с каждым днем ​​государственный бюджет требует все больше и больше нетипичной и долговой поддержки, Украина и дальше поддерживает свой статус надежного партнера, выплачивая долги, получая и финансовую помощь, и военную поддержку вооружением.

Но этой поддержки с каждым днем ​​нужно все больше. По информации министра финансов, дефицит бюджета в марте составил $2,7 млрд, а в апреле и мае может возрасти до $5-7 млрд. При таких условиях заимствования через военные ОВГЗ не позволяют покрыть погашение ОВГЗ даже с помощью НБУ, выкупившего уже облигаций на 40 млрд грн.

Поэтому, даже прекратив делать выплаты по своим долгам, Украина не решит проблему покрытия дефицита бюджета в военный период, а наоборот, создаст немалые препятствия для нового финансирования.

Сейчас стране следует оставаться открытой для новых займов, которые могут предоставить международные партнеры и страны Большой семерки, чтобы решить не столько вопрос выплат в течение следующих месяцев, сколько обеспечить деятельность на подконтрольных территориях и финансировать Вооруженные Силы Украины.

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