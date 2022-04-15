Больше не партнеры. Украина полностью прекратила торговлю с Россией и Беларусью

После начала войны торговые отношения между Украиной и Россией – на паузе. Фокус выяснил, как стране во время войны удается обходиться без российского импорта, тогда как Запад продолжает откладывать решение о нефтегазовом эмбарго.

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Правительство Украины 9 апреля приняло постановление "О применении запрета на ввоз товаров из Российской Федерации" и таким образом юридически закрепило фактическое прекращение торговых отношений с Россией, которое продолжается с момента вторжения — 24 февраля.

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"По оценке Министерства экономики, запрет российского импорта будет блокировать ежегодно валютные поступления в РФ на $6 млрд. Эти средства не получит бюджет врага, следовательно, снизятся его потенциальные возможности финансирования войны", — прокомментировала это событие Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины.

Министр добавила, что такой шаг Украины послужит примером для западных партнеров и будет стимулировать их к ужесточению санкций против РФ, в том числе – в виде энергетического эмбарго. Такие санкции были бы намного эффективнее, чем введенный ЕС запрет на импорт российского угля.

Прежние отношения. Чем Россия и Беларусь торговали с Украиной до войны

Несмотря на то, что активность товарообмена между Украиной и странами СНГ с 2014 года постепенно снижалась, Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии (ЦЭС) отмечает, что по результатам 2021 года Россия оставалась третьим торговым партнером Украины по объему импорта и пятым по экспорту, а Беларусь была пятой и четырнадцатой, соответственно. Эксперт обращает внимание на существенный перекос в сторону импорта в торговле с этими странами, на который приходилось $11,47 млрд, в то время как экспорт составлял $4,93 млрд.

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"Для нас эти торговые партнеры были тем, чем и для других стран мира – большой бензоколонкой. Из России и Беларуси преимущественно ввозили энергоносители, на которые в структуре импорта приходилось 60% ($4,01 млрд) и 59% ($2,85 млрд) соответственно", — говорит Горюнов.

Для наглядности приведем по ТОП-3 позиции импорта из России и Беларуси по данным Государственной таможенной службы Украины за 2021 год.

В случае с РФ это каменный уголь в объеме $1,545 млрд, нефть и нефтепродукты ($1,241 млрд) и газ ($959 млн), с Беларусью – нефть и нефтепродукты ($2,351 млрд), удобрения ($269 млн) и битум ($259 млн) .

Экспорт из Украины в Россию заметно снижался в течение последнего десятилетия. Собеседник Фокуса напоминает, что в 2011 году Украина экспортировала в РФ продукции почти на $20 млрд (29% от объема украинского экспорта), а через 10 лет в 2021 году – всего на $3,44 млрд.

"Начиная с 2014 года, в РФ постепенно отказывались от украинских товаров, предпочитая либо импорт из других стран (например, Китая), либо развивая собственное производство, — комментирует Дмитрий Горюнов. — Это относилось к широкому спектру товаров, но особенно пострадало украинское машиностроение, которое не спешило переходить на мировые стандарты и продолжало ориентироваться на постсоветские рынки".

В результате по данным Гостаможслужбы в 2021 году в ТОП-3 статьи экспорта Украины в Россию вошли корунд искусственный, оксид и гидроксид алюминия ($626 млн), прокат плоский из углеродистой стали ($372 млн) и прокат плоский из других легированных сталей ($146 млн), в Беларусь — соевые бобы ($116 млн), отходы, полученные при изъятии соевого масла ($105 млн) и прокат плоский из углеродистой стали ($98 млн).

Относительно небольшие объемы экспорта свидетельствуют о том, что украинский бизнес постепенно подготовился к разрыву отношений с северо-восточными соседями.

"Начиная с 2014 года после аннексии Крыма весь украинский бизнес понимал необходимость максимальной переориентации на другие рынки в ожидании полной потери российского рынка рано или поздно, — комментирует Анжела Махинова, партнер практики международной торговли ЮФ Sayenko Kharenko. — Отношения с Беларусью начали ухудшаться параллельно с углублением отношений последней с РФ, в результате чего Беларусь и Украина уже применяли различные ограничения в международной торговле. Поэтому украинский бизнес предполагал, что и белорусский рынок придется менять на другие рынки сбыта и соответственно готовился".

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До 9 апреля 2022 года формальных запретов на торговлю между Украиной. Россией и Беларусью не было. Более того, вышеупомянутое постановление Кабмина касается только запрета на торговлю с РФ, а Беларусь в этом контексте не упоминается. Но, как утверждают опрошенные Фокусом эксперты, импорт и экспорт в этих направлениях не производится с момента вторжения 24 февраля. При этом торговые сети по собственной инициативе начали изымать российские товары из ассортимента, хотя с 2014 года их количество постепенно достигло минимума. Однако некоторые бытовые товары (зубная паста, туалетная бумага) международных брендов поступали в Украину именно из России, где расположены производства компаний.

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Ожидаемо, наиболее болезненным для Украины стала остановка энергетического импорта из России и Беларуси. Как отмечает Дмитрий Горюнов, ситуацию усложняет то, что агрессор атакует украинскую топливную инфраструктуру и уже уничтожил три нефтеперерабатывающие завода, включая единственный работавший — Кременчугское НПЗ, и многие нефтебазы. По словам эксперта, это, прежде всего, делалось для остановки поставок топлива для вооруженных сил, но влияние на экономику можно ожидать более широкое.

"Отныне Украине придется импортировать энергоносители всех типов из других стран, включая топливные сборки для АЭС, которые в последние годы перед войной постепенно замещали продукцией американской компании Westinghouse", — обобщает Горюнов.

Анжела Махинова уверяет, что любой запретный импорт постепенно замещается и находит альтернативные поставки — и приводит в пример реакцию рынка на антидемпинговые меры.

"После введения антидемпинговых пошлин против импорта прутков с происхождением из России очень быстро импорт аналогичной продукции пошел из Молдовы и Беларуси. А после введения антидемпинговых мер против импорта цемента из России, Беларуси и Молдовы соответствующие поставки были замещены за счет национального производителя и импорта из Турции", — продолжает Махинова. То есть, после некоторой, уже идущей перестройки цепей поставок, Украина должна заместить российский экспорт, на что пока не решается Европа, которая только рассматривает вариант отказа от российских нефти и газа.

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