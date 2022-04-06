Угольного эмбарго ЕС против России недостаточно, — эксперт

Санкция лишит Россию 4 млрд евро в год, тем временем нефтепродукты и газ приносят гораздо больше.

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Украина приветствует решение Европейского Союза ввести запрет на импорт российского угля на сумму 4 миллиарда евро в год, но этого недостаточно. Санкции против российской нефти, нефтепродуктов и газа были бы гораздо эффективней. Об этом в комментарии Фокусу сказал эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

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"Это хороший шаг и мы его приветствуем. Но этого недостаточно для сдерживания России на фоне выручки России от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа", — сказал Прокип.

Он подчеркнул, что Россия в минувшем году получила $110 млрд валютной выручки от экспорта нефти, $68 млрд — нефтепродуктов и $62 млрд — от продажи газа.

"То есть Россия получила около $240 млрд от экспорта нефти, нефтепродуктов и газа. И львиная часть этих доходов, особенно от газа, получена именно от стран ЕС и других стран Европы", — отмечает Прокип.

По его словам, Европе проще всего заместить российский уголь, на втором месте нефть, самая сложная задача — замещение газа.

"РФ является крупнейшим поставщиком газа. РФ снабжает порядка 40% потребления природного газа ЕС. Чтобы полностью отказался от российского газа, Европе потребуется 3-4 лет", — утверждает Андриан Прокип.

Недавно директор ГТС Сергей Макогон сказал о 3-5 годах.

"Мы можем призывать Евросоюз к существенному сокращению потребления российских энергоресурсов", — считает Прокип.

Он сомневается, что европейские страны для этого будут останавливать свое химпроизводство и другие предприятия, но о постепенной диверсификации поставок энергоносителей можно договариваться.

Напомним, 5 апреля Европейский Союз ввел пятый пакет санкций против Российской Федерации, в том числе запретил импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год.

Со своей стороны, глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что ЕС в какой-то момент придется ввести санкции против импорта российской нефти и даже газа, чтобы РФ прекратила свое вторжение в Украину.