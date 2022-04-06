Вугільного ембарго ЄС проти Росії недостатньо, — експерт

Санкція позбавить Росію 4 млрд євро на рік, тим часом нафтопродукти та газ приносять набагато більше.

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Україна вітає рішення Європейського Союзу запровадити заборону імпорту російського вугілля на суму 4 млрд євро на рік, але цього недостатньо. Санкції проти російської нафти, нафтопродуктів і газу були б набагато ефективнішими. Про це у коментарі Фокусу сказав експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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"Це хороший крок, і ми його вітаємо. Але цього недостатньо для стримування Росії на тлі виторгу Росії від експорту нафти, нафтопродуктів та газу", — сказав Прокіп.

Він підкреслив, що Росія минулого року отримала $110 млрд валютного виторгу від експорту нафти, $68 млрд — нафтопродуктів і $62 млрд — від продажу газу.

"Тобто Росія отримала близько $240 млрд від експорту нафти, нафтопродуктів і газу. І левову частину цих доходів, особливо від газу, отримали саме від країн ЄС та інших країн Європи", — зазначає Прокіп.

За його словами, Європі найпростіше замістити російське вугілля, на другому місці нафта, найскладніше завдання — заміщення газу.

"РФ є найбільшим постачальником газу. РФ забезпечує близько 40% споживання природного газу ЄС. Щоб повністю відмовився від російського газу, Європі знадобиться 3-4 роки", — стверджує Андріан Прокіп.

Нещодавно директор ГТС Сергій Макогон сказав про 3-5 років.

"Ми можемо закликати Євросоюз до суттєвого скорочення споживання російських енергоресурсів", — вважає Прокіп.

Він сумнівається, що європейські країни для цього зупинятимуть своє хімвиробництво та інші підприємства, але про поступову диверсифікацію постачання енергоносіїв можна домовлятися.

Нагадаємо, 5 квітня Європейський Союз запровадив п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, зокрема заборонив імпорт вугілля з Росії на суму 4 мільярди євро на рік.

Зі свого боку, глава Євроради Шарль Мішель припустив, що ЄС у якийсь момент доведеться запровадити санкції проти імпорту російської нафти і навіть газу, щоб РФ припинила своє вторгнення до України.