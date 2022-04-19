Патріотичні інвестиції. Як і навіщо громадянам купувати військові облігації

Фокус з'ясував, як Міністерство фінансів пропонує громадянам допомогти ЗСУ через покупку спеціальних цінних паперів — військових облігацій.

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Після вторгнення Росії для фінансування потреб збройних сил і підтримки держбюджету в Україні ввели військові облігації внутрішньої державної позики (ВОВДП). Перший аукціон із продажу таких паперів Міністерство фінансів України провело 1 березня 2022 року. У його ході вдалося розмістити облігації на 8,122 млрд грн під 11% річних. Із того часу аукціони з продажу ВОВДП в Україні проводять щовівторка. Відповідні оголошення та повідомлення про результати аукціонів публікуються на сайті Мінфіну.

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Військові облігації — інвестиційний інструмент, доступний громадянам, бізнесу й іноземним інвесторам. Їхнє придбання слід розглядати не стільки як спосіб захисту коштів від інфляції чи отримання доходу, скільки як власний внесок у наближення перемоги України. Подібна ініціатива набула широкого відгуку серед інвесторів. Як повідомляє Нацбанк, станом на 18 квітня 2022 року Міністерство фінансів провело вже 16 аукціонів із продажу військових облігацій, залучаючи до держбюджету близько 36,4 млрд грн, $12 млн і 143,4 млн євро.

Де та як придбати військові ОВДП?

Джерело: Міністерство фінансів України

Громадяни можуть придбати ВОВДП не на аукціонах, а в банків — первинних дилерів і брокерів, із переліком яких можна ознайомитися на сайті Міністерства Фінансів. Так, первинними дилерами виступають "Укргазбанк", "Укрексімбанк", "Альфа-Банк", ПУМБ і банк "Південний". Деякі з них відкрили можливість придбати ВОВДП через мобільні програми. Серед ліцензованих брокерів зазначені як банки, такі як "ПриватБанк", "Ощадбанк", ОТП Банк, "Кредобанк" та ін., і інвестиційні компанії — ICU, "Універ-капітал", Dragon Capital тощо.

"Як професійні фінансисти ми хочемо якнайбільше користі принести своїй країні в ці важкі часи, роблячи те, на чому ми добре знаємося. Тому ми потроїли свої зусилля в професійній діяльності — залученні коштів інвесторів у державний бюджет", — коментує Костянтин Стеценко, засновник ICU.

Експерт називає військові ОВДП найпатріотичнішим фінансовим інструментом івідзначає великий попит на них серед громадян. Для зручності клієнтів у ICU створили можливість інвестувати у військові бонди навіть від 1 тис. грн онлайн, зробивши лише кілька кліків.

"ПриватБанк" відкрив можливість купувати ВОВДП через "Приват24", але мінімальна інвестиція становить не менше 100 тис. грн. Слід зазначити, що задля досягнення спільної мети — нашої перемоги над ворогом — більшість гравців ринку максимально спростили процедуру придбання військових бондів і скасували або знизили додаткові комісії. Придбати ОВДП для допомоги армії України можна і у відділенні "ПриватБанку", "Альфа-Банку", "Укрексімбанку", "Укргазбанку", банку "Південний" або ПУМБ.

Раніше Фокус повідомляв, що Данило Гетманцев розповів, як громадяни України сплачуватимуть податки після війни. Українці можуть вибрати прийнятну систему оподаткування. Проте платити податки зобов'язані всі, на думку нардепа.