Патриотические инвестиции. Как и зачем гражданам покупать военные облигации

Фокус выяснил, как Министерство финансов предлагает гражданам помочь ВСУ через покупку особых ценных бумаг – военных облигаций.

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После вторжения России для финансирования потребностей вооруженных сил и поддержки госбюджета, в Украине ввели военные облигации внутреннего государственного займа (ВОВГЗ). Первый аукцион по продаже таких бумаг Министерство финансов Украины провело 1 марта 2022 года. В его ходе удалось разместить облигации на 8,122 млрд грн под 11% годовых. С тех пор аукционы по продаже ВОВГЗ в Украине проводят каждый вторник. Соответствующие объявления и уведомления о результатах аукционов публикуются на сайте Минфина.

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Военные облигации – инвестиционный инструмент, доступный гражданам, бизнесу и иностранным инвесторам. Их приобретение следует рассматривать не столько как способ защиты средств от инфляции или получения дохода, сколько как собственный вклад в приближение победы Украины. Подобная инициатива получила широкий отклик среди инвесторов. Как сообщает Нацбанк, по состоянию на 18 апреля 2022 года Министерство финансов провело уже 16 аукционов по продаже военных облигаций, привлекая в госбюджет около 36,4 млрд грн, $12 млн и 143,4 млн евро.

Где и как приобрести военные ОВГЗ?

Источник: Министерство финансов Украины

Граждане могут приобрести ВОВГЗ не на аукционах, а у банков — первичных дилеров и линцензированных брокеров, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Министерства Финансов. Так, первичными дилерами выступают Укргазбанк, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, ПУМБ и банк "Пивденный". Некоторые из них открыли возможность приобрести ВОВГЗ через мобильные приложения. Среди лицензированных брокеров указаны как банки, такие как Приватбанк, Сбербанк, ОТП Банк, Кредобанк и др., так и инвестиционные компании — ICU, Универ-капитал, Dragon Capital и т.д.

"Как профессиональные финансисты мы хотим как можно больше пользы принести своей стране в эти трудные времена, делая то, в чем мы хорошо разбираемся. Поэтому мы утроили свои усилия в профессиональной деятельности – привлечении средств инвесторов в государственный бюджет", – комментирует Константин Стеценко, основатель ICU.

Эксперт называет военные ОВГЗ наиболее патриотическим финансовым инструментом и отмечает большой спрос на них среди граждан. Для удобства клиентов в ICU создали возможность инвестировать в военные бонды даже от 1 тыс. грн онлайн, сделав всего несколько кликов.

ПриватБанк открыл возможность покупать ВОВГЗ через Приват24, но здесь минимальная инвестиция составляет не менее 100 тыс. грн. Следует отметить, что ради достижения общей цели — нашей победы над врагом, большинство игроков рынка максимально упростили процедуру приобретения военных бондов и отменили или снизили дополнительные комиссии. Приобрести ОВГЗ для помощи армии Украины можно и в отделении ПриватБанка, Альфа-Банка, Укрэксимбанка, Укргазбанка, банка "Пивденный" или ПУМБ.

Ранее Фокус сообщал, что Даниил Гетманцев рассказал, как граждане Украины будут платить налоги после войны. Украинцы могут выбрать приемлемую систему налогообложения. Однако платить налоги обязаны все, по мнению нардепа.