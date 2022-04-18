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Гетманцев рассказал, как украинцы будут платить налоги после войны

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налогообложение, Даниил Гетманцев, налоги, ставка налога, референдум
Даниил Гетманцев считает, что украинцы должны сами решать, сколько налогов нужно платить

Граждане Украины должны сами решить, какую систему налогообложения они считают приемлемой, но платить налоги обязаны все, уверен нардеп Даниил Гетманцев.

Стране нужна система налогообложения, подразумевающая, что налоги платят все, заявил в интервью Новини.LIVE глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"В чем проблема была с налоговой системой? Не в проценте налога, не в цифрах ставки. Речь о равенстве и общем налогообложении. Если один бизнес платит ставку 18%, другой такой же — 5%, а третий не платит ничего – это несправедливая система, — отметил Гетманцев. — Нам нужна общая система налогообложения, когда налоги платят все. Мы можем дискутировать о размере ставок, возможно, 18% — это слишком большая ставка и есть какие-то макроэкономические прогнозы, которые покажут, что ставка 15% или 13% будет лучше. Но моя принципиальная позиция – эти 13, 15 или 18% должны платить все".

По мнению главы парламентского комитета, новая налоговая система должна быть учтена в "плане Маршала" – плане по восстановлению страны после войны.

Даниил Гетманцев уверен, что принять решение о том, какой будет налоговая политика страны, должны сами украинцы на референдуме.

"У меня очень изменились мировоззренческие подходы. Мы увидели, что люди шли с голыми руками на танки. Это свидетельствует о том, что эта нация уже состоялась, стала достаточно взрослой, чтобы решать вопросы своей жизнедеятельности, самостоятельно принимать решения, в том числе по вопросам налогообложения, — подчеркнул нардеп. — Когда граждане сами будут принимать решения, они будут брать на себя ответственность. Народ решит, а мы, как политики, реализуем буква в букву. В ответственности за принимаемые решения есть взрослость общества".

При этом Гетманцев считает, что вопросы налогообложения всегда должны решаться в комплексе. Снижение налогов подразумевает и снижение расходов государства. "Это конкретные деньги, которые не получат конкретные люди", — сказал он.

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что после завершения боевых действий Украина восстановит свою экономику даже быстрее Западной Германии после Второй мировой войны. Хотя, конечно, экономика оказалась под ударом в связи с противостоянием агрессору.

"В целом ситуация (экономическая) контролируема. Но шаги для обеспечения стабильности – да, беспрецедентны. В то же время, сегодня мы точно не будем ограничивать финансирование первоочередных потребностей, например, сдерживая инфляцию или заботясь о других монетарных показателях. Надо остановить врага и выиграть войну. И мы все отыграем и отстроим, даже быстрее Западной Германии после Второй мировой войны", — сообщил глава комитета.

Напомним, 15 марта Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса в условиях войны.

Ранее Фокус в своем материале писал, как Россия страдает от новых санкций в связи с вторжением в Украину.