Гетманцев рассказал, как украинцы будут платить налоги после войны

Граждане Украины должны сами решить, какую систему налогообложения они считают приемлемой, но платить налоги обязаны все, уверен нардеп Даниил Гетманцев.

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Стране нужна система налогообложения, подразумевающая, что налоги платят все, заявил в интервью Новини.LIVE глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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"В чем проблема была с налоговой системой? Не в проценте налога, не в цифрах ставки. Речь о равенстве и общем налогообложении. Если один бизнес платит ставку 18%, другой такой же — 5%, а третий не платит ничего – это несправедливая система, — отметил Гетманцев. — Нам нужна общая система налогообложения, когда налоги платят все. Мы можем дискутировать о размере ставок, возможно, 18% — это слишком большая ставка и есть какие-то макроэкономические прогнозы, которые покажут, что ставка 15% или 13% будет лучше. Но моя принципиальная позиция – эти 13, 15 или 18% должны платить все".

По мнению главы парламентского комитета, новая налоговая система должна быть учтена в "плане Маршала" – плане по восстановлению страны после войны.

Даниил Гетманцев уверен, что принять решение о том, какой будет налоговая политика страны, должны сами украинцы на референдуме.

"У меня очень изменились мировоззренческие подходы. Мы увидели, что люди шли с голыми руками на танки. Это свидетельствует о том, что эта нация уже состоялась, стала достаточно взрослой, чтобы решать вопросы своей жизнедеятельности, самостоятельно принимать решения, в том числе по вопросам налогообложения, — подчеркнул нардеп. — Когда граждане сами будут принимать решения, они будут брать на себя ответственность. Народ решит, а мы, как политики, реализуем буква в букву. В ответственности за принимаемые решения есть взрослость общества".

При этом Гетманцев считает, что вопросы налогообложения всегда должны решаться в комплексе. Снижение налогов подразумевает и снижение расходов государства. "Это конкретные деньги, которые не получат конкретные люди", — сказал он.

Ранее Даниил Гетманцев заявил, что после завершения боевых действий Украина восстановит свою экономику даже быстрее Западной Германии после Второй мировой войны. Хотя, конечно, экономика оказалась под ударом в связи с противостоянием агрессору.

"В целом ситуация (экономическая) контролируема. Но шаги для обеспечения стабильности – да, беспрецедентны. В то же время, сегодня мы точно не будем ограничивать финансирование первоочередных потребностей, например, сдерживая инфляцию или заботясь о других монетарных показателях. Надо остановить врага и выиграть войну. И мы все отыграем и отстроим, даже быстрее Западной Германии после Второй мировой войны", — сообщил глава комитета.

Напомним, 15 марта Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса в условиях войны.

Ранее Фокус в своем материале писал, как Россия страдает от новых санкций в связи с вторжением в Украину.