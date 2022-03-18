Украина восстановится быстрее, чем Западная Германия после Второй мировой войны, - Гетманцев

Бюджет испытывает сложности в связи с противостоянием ВС РФ, но ситуация контролируема.

После завершения боевых действий Украина восстановит свою экономику даже быстрее Западной Германии после Второй мировой войны. Хотя конечно экономика ощутила удар в связи с противостоянием агрессору, сообщил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, передает УНИАН.

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"В целом ситуация (экономическая) контролируема. Но шаги для обеспечения стабильности – да, беспрецедентны. В то же время, сегодня мы точно не будем ограничивать финансирование первоочередных потребностей, например, сдерживая инфляцию или заботясь о других монетарных показателях. Надо остановить врага и выиграть войну. И мы все отыграем и отстроим, даже быстрее Западной Германии после Второй мировой войны", — сообщил глава комитета.

Пока, по его словам, все возможные ресурсы направляют для обеспечения военных и приближения победы.

"Я не буду рассказывать какие-нибудь сказки о том, что у нас все прекрасно с бюджетными поступлениями. Конечно, не все хорошо. Мы видим уменьшение поступлений в марте, несмотря на то, что в феврале у нас было перевыполнение доходной части бюджета, несмотря на войну", — отметил чиновник.

Поступления от налогов и таможни, как утверждает Гетманцев, также сократились,но Кабмин и бинес прилагают усилия для выхода на довоенные показатели.

Напомним, 15 марта Верховная Рада приняла закон о поддержке бизнеса в условиях войны.

Ранее Фокус в своем материале писал, как Россия страдает от новых санкций в связи с вторжением в Украину.