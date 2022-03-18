Україна відновиться швидше, ніж Західна Німеччина після Другої світової війни, — Гетманцев

Бюджет зазнає складнощів у зв'язку з протистоянням ЗС РФ, але ситуація контрольована.

Після завершення бойових дій Україна відновить свою економіку навіть швидше за Західну Німеччину після Другої світової війни. Хоча, звичайно, економіка відчула удар у зв'язку з протистоянням агресору, повідомив голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає УНІАН.

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"Загалом ситуація (економічна) контрольована. Але кроки для забезпечення стабільності – так, безпрецедентні. Водночас, сьогодні ми точно не обмежуватимемо фінансування першочергових потреб, наприклад, стримуючи інфляцію або піклуючись про інші монетарні показники. Треба зупинити ворога та виграти війну. І ми все відіграємо та відбудуємо, навіть швидше за Західну Німеччину після Другої світової війни", — повідомив голова комітету.

Поки що, за його словами, всі можливі ресурси спрямовують для забезпечення військових і наближення перемоги.

"Я не розповідатиму якісь казки про те, що в нас все чудово з бюджетними надходженнями. Звичайно, не все добре. Ми бачимо зменшення надходжень у березні, незважаючи на те, що в лютому в нас було перевиконання доходної частини бюджету, незважаючи на війну", — зазначив чиновник.

Надходження від податків і митниці, як стверджує Гетманцев, також скоротилися, але Кабмін і бінес докладають зусиль для виходу на довоєнні показники.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу в умовах війни.

Раніше Фокус у своєму матеріалі писав, як Росія страждає від нових санкцій у зв'язку зі вторгненням в Україну.