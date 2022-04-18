Гетманців розповів, як українці сплачуватимуть податки після війни

Громадяни України повинні самі вирішити, яку систему оподаткування вони вважають за прийнятну, але платити податки зобов'язані всі, впевнений нардеп Данило Гетманцев.

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Країні потрібна система оподаткування, яка передбачає, що податки платять всі, заявив в інтерв'ю Новини.LIVE голова парламентського комітету з податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"У чому проблема була з податковою системою? Не у відсотку податку, не в цифрах ставки. Йдеться про рівність та загальне оподаткування. Якщо один бізнес платить ставку 18%, інший такий же — 5%, а третій не платить нічого — це несправедлива система ", — зазначив Гетманцев. — Нам потрібна загальна система оподаткування, коли податки платять усі. Ми можемо дискутувати про розмір ставок, можливо, 18% — це занадто велика ставка і є якісь макроекономічні прогнози, які покажуть, що ставка 15% або 13 % буде кращою. Але моя принципова позиція — ці 13, 15 або 18% мають платити всі”.

На думку голови парламентського комітету, нову податкову систему мають врахувати в "плані Маршала" — плані відновлення країни після війни.

Данило Гетманцев упевнений, що ухвалити рішення про те, якою буде податкова політика країни, мають самі українці на референдумі.

"У мене дуже змінилися світоглядні підходи. Ми побачили, що люди йшли з голими руками на танки. Це свідчить про те, що ця нація вже відбулася, стала достатньо дорослою, щоб розв'язувати питання своєї життєдіяльності, самостійно приймати рішення, зокрема з питань оподаткування, — наголосив нардеп. — Коли громадяни самі прийматимуть рішення, вони братимуть на себе відповідальність. Народ вирішить, а ми, як політики, реалізуємо буква в букву. У відповідальності за прийняття рішення є дорослість суспільства".

Водночас Гетманцев вважає, що питання оподаткування завжди мають розв'язуватися у комплексі. Зниження податків передбачає зниження витрат держави. "Це конкретні гроші, які не отримають конкретні люди", — сказав він.

Раніше Данило Гетманцев заявив, що після завершення бойових дій Україна відновить свою економіку навіть швидше за Західну Німеччину після Другої світової війни. Хоча, звичайно, економіка виявилася під ударом через протистояння агресору.

"Загалом ситуація (економічна) контрольована. Але кроки для забезпечення стабільності — так, безпрецедентні. Водночас сьогодні ми точно не обмежуватимемо фінансування першочергових потреб, наприклад, стримуючи інфляцію або піклуючись про інші монетарні показники. Треба зупинити ворога та виграти війну. І ми всі відіграємо і відбудуємо, навіть швидше за Західну Німеччину після Другої світової війни", — повідомив голова комітету.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу в умовах війни.

Раніше Фокус у своєму матеріалі писав, як Росія страждає від нових санкцій у зв'язку із вторгненням в Україну.