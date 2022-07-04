Патриотизма недостаточно. Как инфляция берет верх и подстегивает рост депозитных ставок

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Полномасштабное вторжение России в феврале заставило пересмотреть правила игры на финансовых рынках, чтобы максимально содействовать государству в привлечении ресурсов. И это действительно помогло. А дальше наступила пора новых изменений, но они происходят очень и очень медленно.

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24 февраля рынок ОВГЗ был заблокирован. Любая торговля была остановлена, но сохранены все обязательства государства, и выплаты производились в полном объеме. Но финансировать бюджет было необходимо, как и помогать на государственном уровне ВСУ, и использовать для этого все возможные механизмы.

Поэтому уже вскоре было достигнуто компромиссное решение. Минфин выпустил ОВГЗ, назвав их военными, чтобы была возможность привлекать средства от наибольшего числа инвесторов.

И через три месяца был размещен немалый объем облигаций. В гривне – на 82 млрд. грн., а в иностранной валюте – на $212 млн. и 227 млн. ​​евро.

Неожиданная учетная ставка: в чем смысл роста ставки

Но уже в начале июня, после того как три месяца НБУ сохранял учетную ставку на уровне 10%, учетная ставка была повышена сразу до 25% с целью применения монетарных механизмов для укрощения инфляции.

На первый взгляд, такое решение должно было если не сразу, то постепенно побудить Минфин и банки пересмотреть условия привлечения средств: Минфин — через размещение ОВГЗ, а банки — через депозитные ставки. Это могло побуждать к увеличению сбережений даже в такой сложный период. В первую очередь, это должно было поддержать патриотическую волну среди граждан Украины, которые массово покупали ОВГЗ по ставкам 9,5-11,5%, но, учитывая инфляцию, стали больше думать о потреблении.

С другой стороны – это должно было бы уменьшить спрос от физических и юридических лиц на иностранную валюту, давая большую ставку по гривневым активам, чем уровень инфляции и чем уже произошедшая девальвация. Конечно, в условиях зафиксированного официального курса гривны, но относительно свободного наличного рынка.

Банки сдались первые: как меняются ставки по депозитам

Высокая стоимость привлечения кредитов НБУ по ставке 27% вынудила часть банков начать пересмотр своих депозитных ставок. Если взглянуть на индекс депозитных ставок, то за июнь больше всего выросли ставки по коротким депозитам (на три месяца), примерно на треть или почти на два процентных пункта – с 6,2% в конце мая до 8% уже в конце июня. Ставки по депозитам с более длинными сроками росли не столь активно, всего, в среднем, примерно на 0,5 процентного пункта. Причиной такого неравномерного подхода может быть ожидание рынка, что НБУ в скором времени может перейти к снижению учетной ставки. Но это "вскоре" – у каждого разное, и соответственно отличаются и процентные ставки по депозитам.

Несмотря на рост учетной ставки до 25%, средние ставки по депозитам в банках пока не приблизились к уровню учетной ставки

То есть, если смотреть на индекс, то создается впечатление, что все депозиты банкам стоят примерно 8%, и это меньше, чем предлагает Минфин по ОВГЗ. Но если вспомнить, что по депозиту еще придется заплатить налоги, а это 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор, то ставки Минфина будут казаться привлекательными.

Но не будем забывать, что индекс считается не по данным всех украинских банков, и что все банки разные. У кого-то ликвидности достаточно, а кому приходится занимать у НБУ и платить 27% годовых. Если посмотреть на статистику, то НБУ предоставил банкам в июне по такой ставке уже 8,4 млрд грн. годовых кредитов.

Поэтому стоит посмотреть более подробно на процентные ставки разных банков. Конечно, это не покажет полную картину всего рынка депозитов, но будет заметно, что некоторые банки уже предлагают ставки по депозитам на уровне 12-15%.

Кто привлечет больше денег: банк или Минфин через ОВГЗ?

Если отбросить составляющие надежности и гарантий, а смотреть на депозиты и ОВГЗ с точки зрения экономической выгоды и покрытия инфляции, то на рынке уже можно найти депозиты, которые будут гораздо интереснее ОВГЗ.

К примеру, есть банки, которые дают по депозитам до трех месяцев ставку около 13% годовых. Минфин размещает ОВГЗ с погашением в сентябре со ставкой 9,5%. Даже если вы не будете платить комиссии своему брокеру, то, оплатив 19,5% налогов по депозиту, вы получите… больше все равно именно от депозита.

Хотя вклады физлиц облагаются налогом, реальный доход от размещения депозита все равно будет выше, чем при инвестициях в ОВГЗ

Простенький расчет на примере вложений в ОВГЗ и депозит суммы 100 тыс. грн. под 13% с налогами или 9,5% без налогов покажет, что вы заработаете примерно дополнительные 240 грн. за три месяца именно на депозите по сравнению с ОВГЗ.

Что дальше: инфляция влияет на привлечение денег в госбюджет

В июне Минфин смог разместить гривневых ОВГЗ всего на 6,2 млрд. грн., тогда как за три предыдущих месяца разместил в 13 раз больше… То есть, патриотизм еще есть, но инфляция начинает одерживать верх.

Чтобы увеличить привлечение средств с рынка Минфина, нужно поднимать ставки по ОВГЗ. Но такая конкуренция заставит банки тоже повысить ставки по депозитам. И тогда борьба за деньги физических лиц постепенно найдет баланс, который позволит уже большему числу клиентов банков и торговцев ценными бумагами проявлять свой патриотизм, поддерживая государство в военное время. А тем, кому патриотизма будет недостаточно, сможет отнести средства в банк, которому уже не придется брать кредиты у НБУ под 27% годовых.

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