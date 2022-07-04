Мы вышли из ада. Что на самом деле произошло с Лисичанском и почему ВСУ ушли оттуда

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Я вижу, что о выходе из Лисичанска надо писать немного подробностей. Потому что слишком много грусти в ленте, а иногда и зрады. Мол, так крепко и долго держали Северодонецк, а Лиссабон быстро сдали.

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Так вот, уважаемые эксперты. Лис держали ДОЛГО! На него не вышли после Северодонецка через реку. На него перли большими силами все это время по этому берегу Северского Донца по направлению Тошковки и Горного. А из направления Попасной пытались замкнуть Лис в большой котел. То есть высоты, о которых так много пишут, и водная преграда не работали. Это первое.

Второе. Еще про эти высоты. Поскольку мы стояли не в самом Лисичанске, а уже на выходе в направлении Горного, высоты были у нас за спиной, а перед нами — путь на Тошковку. И я мог бы многое рассказать, как по ним прилетало. Там наша арта была, а армия орков – впереди. Слышно постоянно, а в темноте еще и вспышки.

Эти высоты утюжили всем. Постоянно. Иногда падало на нас. То мины, то грады. Наш прекрасный новый сортир разбили в первый же день градом. То есть, когда у врага такое преимущество в количестве стволов и бк – это вопрос времени.

Третье и последнее. Лис дался россиянам очень дорого. Арта свой урожай собирала, ну а наш "Хорт" не только держал позиции, но и со смежниками неплохо работал рейдами в тыл. То есть орки месяц контролируют населенный пункт, а здесь в 5 утра: "Доброе утро, мы из Украины" или "Гамарджоба!" Потери по технике и бойцам у них постоянно.

Андрей Рымарук пишет об уничтоженных 2 батах танчиков (60-80 единиц) и трех бригадах с личным составом и техникой. А я уверен, что цифры он берет не с потолка. То есть держались долго, потери врага значительны. Плюс к этому — горящие склады на этом направлении у орков за последние дни. Котла не случилось. Дело не на территории в современной войне, а в том, кто сохранит свою армию. Он и победит и вернет все земли. Точка.

Вот фото как раз с выезда из Лиса на Тошковку – сейчас уже нет смысла молчать о локации. За спиной те самые высоты. Впереди — дорога на Тошковку и Горное.

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