Ми вийшли з пекла. Що насправді відбулося з Лисичанськом і чому ЗСУ пішли звідти

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Я бачу, що про вихід із Лисичанська таки треба писати трохи подробиць. Бо щось забагато суму у стрічці, а подекуди й зрада. Мовляв — так міцно й довго тримали Сєвєродонецьк, а Лисабон швидко здали.

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Так ось, шановні експерти. Лис тримали ДОВГО! На нього не вийшли після Сєвєродонецька через річку. На нього перли великими силами весь цей час по цьому березі Сіверського Донця з напрямку Тошківки та Гірського. А з напрямку Попасної намагались замкнути Лис у великий котел. Тобто висоти, про які так багато пишуть, та водна перепона не працювали. Це перше.

Друге. Про ці висоти ще. Оскількі ми стояли не в самому Лисичанську, а вже на виході в напрямку Гірського, то висоти були в нас за спиною, а перед нами — шлях на Тошківку. І я міг би багато розповісти, як по ним прилітало. Там наша арта була, а оркська — попереду. Чути постійно, а у темряві ще й спалахи.

Ці висоти утюжили з усього. Постійно. Іноді падало на нас. То міни, то гради. Наш файний новий сортир разбили у перший день градом. Тобто, коли у ворога така перевага в кількості стволів та бк — це питання часу.

Третє і останнє. Лис дався росіянам дуже дорого. Арта свій врожай збирала, ну а наш "Хорт" не тількі тримав позиції, але й зі суміжниками непогано працював рейдами в тил. Тобто орки місяць контролюют населений пункт, а тут о 5 ранку: "Доброго ранку, ми з України" або "Гамарджоба!" Втрати по техніці та бійцям вони мали постійно.

Андрей Рымарук пише про знищені 2 бата танчиків (60-80 одиниць) та три бригади с особовим складом і технікою. А я впевнений, що цифри він бере не зі стелі. Тобто тримались довго, втрати ворога значні. Плюс до цього — палаючи склади на цьому напрямку у орків за останні дні. Котла не відбулося. Справа не в території у сучасній війні, а в тому, хто збереже свою армію. Той і переможе і поверне всі землі. Крапка.

Ось фото саме з виїзда з Лиса на Тошківку — зараз вже немає сенсу мовчати про локацію. За спиною саме ті висоти. Попереду — дорога на Тошківку та Гірське.

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