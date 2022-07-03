Чорна полоса Росії. Чому в Москви підгоряє

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Сьогодні Пентагон підтвердив надання Україні чергового пакету військової допомоги у розмірі $820 млн. Він включатиме, зокрема: додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS; дві системи ППО NASAMS; до 150 тисяч снарядів для 155 мм артилерії. Тобто разом із іншим наша нова арта 155 мм непогано їм підкине.

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Учора відбулося перше засідання групи з питань міжнародних безпекових гарантій Україні. Потім брифінг керівника ОП Андрія Єрмака з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Знаю, що багато хто до Єрмака без симпатій та й до Зеленського, але міжнародну підтримку Зеленський отримав просто безпрецедентну. І якщо президент доручає цей напрямок тягнути конкретній людині, а та дає реальний результат, підтримую. Крапка, це виключно заради не дуже великої групи виборців, тепер по суті питань.

Цілі групи Єрмака-Расмуссена:

Зупинити РФ. Відновити в повному обсязі територіальну цілісність та суверенітет України. Позбавити Росію можливості продовження гри в історичну реконструкцію в майбутньому.

Це пряма мова. Важливо! Розробка системи безпекових гарантій не є альтернативою вступу України до НАТО. Курс до Альянсу закріплений в нашій Конституції.

Перше, на чому наполягає українська сторона, вгадати легко. Забезпечення спроможності України реалізувати право на самозахист. Цей блок гарантій включатиме подальше надання сучасних конвенційних озброєнь та бойової техніки без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод. Плюс щорічна фінансова допомога для розвитку оборонного сектору.

Друге. Стримування нової агресії. Оперативне постачання України всього необхідного для забезпечення всеохопної реалізації права на самозахист. Треба побудувати систему двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, які передбачатимуть детальні механізми дій гарантів на випадок агресії проти України.

Третє. Санкційна політика. Вона повинна стати ефективним інструментом для недопущення повторення агресії. Дія впроваджених пакетів санкцій та обмежувальних заходів має тривати, допоки Росія не надасть належних гарантій неповторення агресії проти України та не забезпечить повну компенсацію шкоди нашій державі та громадянам. Позиція Володимира Зеленського така: безпекові гарантії для України в майбутньому мають стати основою нової світової системи безпеки. United 24 — це свого роду служба порятунку для країн, клуб відповідальних держав, які протягом 24 годин надають конкретну допомогу — військово-технічну, економічну, політичну, гуманітарну, а також вводять санкції проти агресора.

У Москви підгоряє. Мені таке подобається.

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