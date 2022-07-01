Дістати Путіна і Шойгу. Хто і чому це має зробити

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18 загиблих на Одещині. Серед них — діти. Поранені. Серед них — діти. Нічний пуск "високоточних" ракет демілітаризував багатоповерхівку та базу відпочинку. І заодно людей, які там спали.

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Ну, що можна сказати хорошого про країну, її армію, її громадян, якщо країна, її армія, її громадяни щодня здійснюють акти тероризму стосовно мирного населення України? Яка військова потреба була в стрільбі по житлових будинках у Білгород-Дністровському районі цієї ночі?

Яким чином убиті жінки, діти, чоловіки, які мирно спали у своїх ліжках, стосувалися військових цілей? Ах, так… Це ж військова помилка! Collateral damage. Із ким не буває?

18 забраних життів. Ракетний удар протикорабельними стародавніми, як гі*но мамонта, ракетами з інерційною системою наведення. Смерть і руйнування не могли не передбачити за такої круговерті відхилень. Смерть мирних жителів була очевидним наслідком удару з імовірністю понад 50%.

Покидьки в Кремлі віддали явно злочинний наказ, покидьки-льотчики його виконали. Чекаємо на заяви від командування терористів, що це були не вони, що вони стріляли не туди й успішно уразили 1 Бандеру, 100 танків і 1000 "Байрактарів", які ховалися в під'їзді та в підвалі багатоповерхівки, прикриті мирним населенням.

У мене одне запитання: чому Усаму Бен-Ладена за такі злочини знайшли та ліквідували, а кривавого бункерного щура запрошують на G20? Це тому, що Усама не мав газу та нафти? Чи щуру можна?

Що ще має зробити Росія та її хунвейбіни, щоб можна було вголос назвати їх так, як вони на те заслуговують? Кому ще не зрозуміло? Російська Федерація — країна-терорист! Її політичне та військове керівництво — воєнні злочинці! Громадяни Російської Федерації, які підтримують свій уряд та армію, — посібники воєнних злочинців!

Нам потрібен свій Яд-Вашем, щоби все зафіксувати й нікого не забути. І свій Моссад, щоб здійснити остаточно розрахуватися з причетними до цих злочинів.

І це потрібно не тільки нам, це потрібно всьому світу, щоб уникнути повторення трагедії. Злочинці з нафтою, газом і атомною зброєю страшніші за терориста N1. Вони можуть більше.

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