Переговорів не буде. Як Росія обходить санкції та хто змусить її сісти за стіл із Україною

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Ще 9 квітня почала діяти заборона на в'їзд російських і білоруських фур на територію ЄС. "Будь-якому автомобільному транспортному засобу з РФ забороняється перевозити вантажі автомобільним транспортом територією Європейського Союзу, зокрема, транзитом", — ідеться в документі.

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Це також означає, що європейських товарів у РФ мало стати менше.

Але Росія знайшла лазівку, щоб обійти обмеження: тепер голова біля фур — європейська, а хвіст — російський. Тому що причепи не підпадають під санкції і, відповідно, можуть бути завантаженими під зав'язку.

Після перетину польсько-білоруського кордону російський причіп приєднується до білоруської чи російської "голови", далі продукція без обмежень потрапляє до замовників.

Але є ще легший шлях — за допомогою Казахстану, який не підпадає під санкції. Тут не потрібно винаходити велосипед. Казахські вантажівки мають право вільно перетнути всі кордони й отримати те, що замовляє Росія.

Допомагають навіть ті країни, які підтримали чи частково визнали санкції проти Росії. Наприклад, у квітні поточного року Німеччина вивезла в РФ товарів на 828,2 млн євро.

Допомагає РФ і Туреччина, бо застосовує лише санкції ООН. Саме за допомогою до Туреччини звертаються російські компанії, щоб придбати підсанкційні товари: готовий одяг, текстиль, продукти харчування й товари хімічної промисловості. Турецькі товари доставляють літаки, тому що Туреччина не погодилася закрити повітряний простір із країною-агресором.

Залишаються на російському ринку і європейські компанії. Наприклад, французька група Bonduelle. У звіті 2021-2022 років компанія оголосила своєю місією "прогодувати росіян і сусідні країни", куди з Росії поставляється продукція. Але тут чітко видно не шляхетну місію французів, а страх втратити прибуток від Росії.

Не продуктами єдиними

Незважаючи на санкції щодо імпорту та перевезення сирої нафти й деяких нафтопродуктів із РФ, обсяги продажів цих товарів тільки збільшилися. У деяких випадках до максимальних значень за всі роки.

Так, Китай у травні наростив імпорт сирої нафти з РФ на 55% у річному обчисленні до рекордного рівня — Росія вийшла на перше місце з постачання сировини в КНР, випередивши Саудівську Аравію.

За інформацією на травень, імпорт російської нафти становив майже 8,42 млн тонн. Це приблизно 1,98 млн барелів на добу, що на 25% більше в порівнянні з 1,59 млн барелів на день у квітні.

Тим самим шляхом пішла Італія: обсяг експорту в травні становили близько 450 тис. барелів нафти на добу. Та ще й для кого — нафтопереробного заводу, що належить російському "Лукойлу". Іспанія з 24 лютого експортувала 4,5 млн барелів сирої нафти на суму близько $509 млн.

Загалом Росія не надто відчуває санкції, оскільки навчилася їх обминати. Крім того, заробляє на цьому. Тому чекати, що вона сяде за стіл переговорів, марно. За прогнозами аналітиків, до кінця поточного року втрати ВВП РФ становитимуть лише 11,3%, тоді як українського — 45%. У нашому випадку така велика цифра — результат заблокованих портів.

Як Росія в умовах війни отримує гроші за енергоносії

Незважаючи на санкції, російська економіка тримається на плаву, бо гроші, нехай навіть і в євро (як це робить Німеччина), туди надходять.

Це бізнес на крові, що фінансується кожною державою, яка перераховує Росії кошти за газ і нафту. До речі, прибутки Росії можна відстежити онлайн. Існує електронний рахунок CREA, який у режимі реального часу показує, скільки грошей оплачується за російську нафту й газ. Так ось, за 4 місяці Росія заробила 93 млрд євро на продажі енергоносіїв, із них 53 — від ЄС.

Тепер Росія висуває вимоги до оплати енергоносіїв у рублях, щоб підтримати власну економіку. Цього року для стабілізації економічної ситуації Росія планує використати понад 6,3 млн рублів від продажу нафти й газу.

Усі країни, які купують енергоносії в країни-агресора, фінансують продовження війни Росії в Україні, адже вони одночасно фінансують її оборонну галузь.

Як вийти з цієї ситуації?

Зрозуміло, що миттєво країни не відмовляться від ворожих енергоносіїв, бо ніхто не був готовий до такого швидкого переходу до альтернативних джерел енергії. Крім того, поки кількість газу, що імпортується, наприклад, у Німеччині та Італії, не тільки не зменшилася, а й збільшилася.

Кошти за енергоресурси могли б і не дійти до держави-агресора, якби почали діяти рекомендації Міжнародної робочої групи щодо санкцій проти Росії. У травні поточного року експертна група Єрмака-Макфола розробила рекомендації, де йдеться про зберігання коштів за енергоносії на спеціальному ескроу-рахунку, і вони не надходитимуть до бюджету Росії.

Згідно з рекомендаціями, кошти мали затримуватися на проміжних рахунках доти, доки Росія не виконає вимоги світової спільноти. Так ситуацію можна було б урегулювати, але поки що Росія продовжує заробляти на крові українців.

Саме тому вона не йде на переговори з Україною. І не піде, поки існуватимуть ці лазівки, де будь-які санкції можна оминути. Навіть якщо світ ухвалить ще десяток, сотню пакетів санкцій, Росія не відступить доти, доки не відчує обіцяний ефект. Поки вона матиме товари з Європи, гроші за енергоносії — триватиме війна, у якій Україна — щит Європи. Живий щит, який, жертвуючи собою, береже Європу та світ. Час світові дотиснути РФ економічно й енергетично!