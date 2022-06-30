Переговоров не будет. Как Россия обходит санкции и кто заставит ее сесть за стол с Украиной

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Еще 9 апреля начал действовать запрет на въезд российских и белорусских фур на территорию ЕС. "Любому автомобильному транспортному средству из РФ запрещается перевозить грузы автомобильным транспортом по территории Европейского Союза, в частности, транзитом", – говорится в документе.

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Это также означает, что европейских товаров в РФ должно было стать меньше.

Но Россия нашла лазейку, чтобы обойти ограничение: теперь "голова" у фур — европейская, а "хвост" – российский. Потому что прицепы не подпадают под санкции и, соответственно, могут загружаться под завязку.

После пересечения польско-белорусской границы российский прицеп присоединяется к белорусской или российской "голове", дальше продукция без ограничений попадает к заказчикам.

Но есть еще более легкий путь – при помощи Казахстана, не подпадающего под санкции. Здесь не нужно изобретать велосипед. Казахские грузовики имеют право свободно пересечь все границы и получить то, что заказывалось Россией.

Помогают даже те страны, которые поддержали или частично признали санкции против России. Например, в апреле текущего года Германия вывезла в РФ товаров на 828,2 млн евро.

Помогает РФ и Турция, потому что применяет только санкции ООН. Именно за помощью в Турцию обращаются российские компании, чтобы приобрести подсанкционные товары: готовую одежду, текстиль, продукты питания и товары химической промышленности. Турецкие товары доставляются самолетами, потому что Турция не согласилась закрыть воздушное пространство со страной-агрессором.

Остаются на российском рынке и европейские компании. К примеру, французская группа Bonduelle. В отчете 2021-2022 годов компания объявила своей миссией "прокормить россиян и соседние страны", куда из России поставляется продукция. Но здесь отчетливо видна не благородная миссия французов, а боязнь потерять прибыль от России.

Не продуктами едиными

Несмотря на санкции в отношении импорта и перевозки сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из РФ, объемы продаж этих товаров только увеличились. В некоторых случаях – до максимальных значений за все годы.

Так, Китай в мае нарастил импорт сырой нефти из РФ на 55% в годовом исчислении до рекордного уровня – Россия вышла на первое место по поставкам сырья в КНР, опередив Саудовскую Аравию.

По информации на май, импорт российской нефти составил почти 8,42 млн тонн. Это примерно 1,98 млн баррелей в сутки, что на 25% больше по сравнению с 1,59 млн баррелей в день в апреле.

По тому же пути пошла Италия: объем экспорта в мае составляли около 450 тыс. баррелей нефти в сутки. Да еще и для кого – нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего российскому "Лукойлу". Испания с 24 февраля экспортировала 4,5 млн баррелей сырой нефти на сумму около $509 млн.

В общем, Россия не слишком чувствует санкции, поскольку научилась их обходить. Более того, зарабатывает на этом. Поэтому ждать, что она сядет за стол переговоров, бесполезно. По прогнозам аналитиков, к концу текущего года потери ВВП РФ составят всего 11,3%, тогда как украинского – 45%. В нашем случае такая огромная цифра — результат заблокированных портов.

Как Россия в условиях войны получает деньги за энергоносители

Несмотря на санкции, российская экономика держится на плаву, потому что деньги, пусть даже и в евро (как это делает Германия), туда поступают.

Это бизнес на крови, финансируемый каждым государством, перечисляющим России средства за газ и нефть. Кстати, доходы России можно отследить онлайн. Существует электронный счет CREA, который в режиме реального времени показывает, сколько денег оплачивается за российские нефть и газ. Так вот, за 4 месяца Россия заработала 93 млрд евро на продаже энергоносителей, из них 53 – от ЕС.

Теперь Россия предъявляет требования к оплате за энергоносители в рублях, чтобы поддержать собственную экономику. В этом году для стабилизации экономической ситуации Россия планирует использовать более 6,3 млн рублей от продажи нефти и газа.

Все страны, покупающие энергоносители у страны-агрессора, финансируют продолжение войны России в Украине, ведь они одновременно финансируют ее оборонную отрасль.

Как выйти из этой ситуации?

Понятно, что одномоментно страны не откажутся от вражеских энергоносителей, потому что никто не был готов к такому быстрому переходу к альтернативным источникам энергии. Более того, пока количество импортируемого газа, например, в Германии и Италии, не только не уменьшилось, но и увеличилось.

Средства за энергоресурсы могли бы и не дойти до государства-агрессора, если бы начали действовать рекомендации Международной рабочей группы по санкциям против России. В мае текущего года экспертная группа Ермака-Макфола разработала рекомендации, в которых говорится о хранении средств за энергоносители на специальном эскроу-счете и не будут поступать в бюджет России.

Согласно рекомендациям, средства должны были задерживаться на промежуточных счетах до того момента, пока Россия не выполнит требования мирового сообщества. Таким образом, ситуацию можно было бы урегулировать, но пока Россия продолжает зарабатывать на крови украинцев.

Именно поэтому она не идет на переговоры с Украиной. И не пойдет, пока будут существовать эти лазейки, где любые санкции можно обойти. Даже если мир примет еще десяток, сотню пакетов санкций, Россия не отступит до того момента, пока не почувствует обещанный эффект. Пока у нее будут товары из Европы, деньги за энергоносители – будет продолжаться война, в которой Украина – щит Европы. Живой щит, который, жертвуя собой, бережет Европу и мир. Пора миру дожать РФ экономически и энергетически!