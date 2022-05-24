Германия боится войны, но готова порвать с Россией. Поможет ей в этом Украина

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Еще 29 апреля Германия готова была платить за российский газ в рублях, Шольц называл войну в Украине только путинской и просил не впутывать туда россиян, тоже страдающих от войны, а польский министр климата Анна Москва заявляла, что Германия, Венгрия и Австрия сопротивляются газовому эмбарго.

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Риторика резко изменилась 2 мая. Этому есть два объяснения: или Германия боится ядерной войны, и должна быть на одной волне со всем цивилизованным миром, в котором все будут помогать друг другу, если Путин решит применить ядерное оружие. Или пророссийски настроенный канцлер Германии Шольц встал на сторону Украины, потому что понял, что происходит на самом деле.

После того как он сказал, что не будет поставлять Украине оружие, Украина разочаровалась в Германии, потому что мы должны получить 5 000 касок, но их до сих пор нет. Цитирую Шольца: "Мы должны ежедневно взвешивать наши принципы и реальность. Но сами принципы не меняются. Мы противодействуем ужасным страданиям, которые Россия причиняет Украине, всеми возможными средствами, но не создаем неконтролируемую эскалацию, потому что она приведет к безграничным страданиям на всем континенте, возможно, даже во всем мире".

Риторика поменялась после встречи с Владимиром Зеленским. Тогда немцы заявили, что передадут Украине семь самоходных артиллерийских установок и проинструктируют украинских военнослужащих, как их использовать.

Но самое главное – Германия отказывается от импорта российских газа и нефти, хотя это и будет крайне сложно для страны, слишком зависимой от этих энергоносителей.

Это не будет сиюминутным решением, но ФРГ уже делает шаги для этого. Так, компания Uniper 5 мая начала строить в Вильгельмсхафене причал для первого в ФРГ плавучего СПГ-терминала (всего их будет четыре). Когда Россия 24 февраля напала на Украину, Германия была единственной крупной страной ЕС без собственной инфраструктуры для приема танкеров с СПГ. Но уже в апреле правительство забронировало четыре регазификационных судна. Два могут заработать в конце 2022 года, два других – до мая 2023 года.

Энергетическому эмбарго – быть

Энергетический фронт – то, что должны учитывать лидеры стран мира. И это то, чем могут помочь те, кто пользовался российскими нефтью и газом. Польша – самый яркий пример. России она сказала категорически нет на всех фронтах, даже несмотря на то что она была совершенно не готова к таким действиям. Даже несмотря на документ, подписанный на Саммите в Глазго, согласно которому выйти на нулевой уровень углеродных выбросов страна планировала лишь к 2030 году.

Но это было бы мирное время, а мы живем в условиях войны, поэтому решение нужно принимать как можно скорее, чтобы нога Путина не ступила дальше. В этой связи Польша согласовала импорт нефти Германией через порт в Гданьске. Таким образом Польша спасает нефтеперерабатывающий завод в Шведте, который на 100% зависит от российской нефти. Черное золото можно будет поставлять танкерами в балтийском порту Росток. Таким образом, НПЗ PCK Schwedt избежит закрытия, как это было во времена воссоединения Германии. Поставки российской сырой нефти могут быть прекращены в течение шести месяцев, а нефтепродуктов – до конца года.

Германия уже сократила долю российской нефти в своем импорте до 12% вместо 35%, как это было до вторжения РФ в Украину, хотя ранее заявляла, что ей потребуются месяцы для поэтапного отказа от российской нефти, чтобы уменьшить экономическое влияние.

В ход пошел даже терминал, который с лета прошлого года был пуст. До апреля 2022-го он принадлежал Газпрому, но Россия пыталась нарушить закон и продать дочку Газпрома без разрешения ФРГ. В итоге Германия взяла под контроль все активы Gazprom Germania. Теперь она занимается наполнением газохранилища ПХГ Rehden.

С хранением и транспортировкой газа может помочь Украина. Газотранспортные возможности нашей страны позволяют перекачивать более 200 млрд куб. газа. Только вот Россия многие годы делала все, чтобы дискредитировать нашу страну в этом смысле и чтобы перекачивать газ обходными путями. Для этого и строились Северный поток-1, Турецкий поток, Северный поток-2 – все, чтобы Украина не интересовала Европу. Россия давно перетягивала одеяло, но теперь это не имеет никакого значения. Никакие прошлые регалии ничего не стоят. Теперь страны делают все, чтобы отказаться от сотрудничества с РФ.

Помочь этому может Украина. Наши газовые хранилища являются самыми большими в Европе. И поставлять газ можно через Украину. Пора выходить на уровень 10-15-летней давности, когда через нашу страну перекачивали 140 – 170 куб. м газа. Этому способствует дорожная карта международной рабочей группы по санкциям против России. В частности, деньги, которые будут платить за газ, будут храниться на специальном эскроу-счете.

Наши газовые хранилища являются самыми большими в Европе. И поставлять газ можно через Украину

Это значит, что деньги импортеров за энергоносители будут храниться на условном депозите денежных средств, которые одна сторона передает во временное владение банку до наступления определенного договором условия и предъявления банку определенных договором документов. То есть пока идет война в Украине, Россия не получит средства в свой госбюджет. То есть единственный источник дохода России исчезает. Валютным поступлением взяться негде, потому что Россия сама прервала все дипломатические каналы. В частности, с Германией.

Германия – не друг России

ФРГ понимает последствия отказа от энергоносителей России, хотя и боится войны на своей территории. Там осознают, что цены на коммунальные услуги (которые и так стоят немало) могут непомерно подняться. Но немцы занимаются вопросом отказа от вражеских энергоносителей. В настоящее время возобновляемые источники энергии вернули себе важную роль в производстве электроэнергии. Теперь это более 50%, или 74,5 млрд кВт∙ч электроэнергии. Это примерно на 25% больше, чем за аналогичный период 2021 года, что значительно уменьшает зависимость Германии от России.

Более того, ФРГ имеет свои месторождения газа в Северном море недалеко от острова Боркум, где немцы планируют разрабатывать месторождение с запасами 60 млрд куб. В случае успешной реализации проекта, уже в следующем году можно будет добиться отметки 5 млрд куб. газа. Из них 50% – Германии и 50 – Нидерландам. Теперь решение за Нижней Саксонией относительно того, будет ли жить этот проект.

P. S. ФРГ определилась со своей позицией в войне России с Украиной. Немцы на нашей стороне. Мир должен общими усилиями бороться против врага. Ибо Вторая мировая война ничего не научила РФ. Когда мир умолял "Никогда снова!", россияне кричали "Можем повторить!" Германия уже ступила на путь борьбы против России вместе со всем цивилизованным миром.

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