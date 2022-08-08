Упростили множество процессов. Почему РФ обходит санкции и как ЕС надавить на Москву

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Что предусматривает 7 пакет санкций

Новые запреты коснулись 55 физических и юридических лиц, российского Сбербанка и самое главное – золота и изделий из него. По крайней мере, так думает Европа. Но опыт показывает, что любой запрет, – не преграда для России.

Россия знает, как обойти запреты

Мы убедились на примере расследования CNN, что Россия может вывозить золото под видом печенья, как сделала это в Судане. Речь идет о 16 рейсах с золотом, которое РФ вывезла из Судана под видом печенья, которое ранее никогда не экспортировалось из этой страны. Довольно показательный пример, чтобы в очередной раз убедиться, что Россия обойдет любые санкции, какими бы "жесткими" они ни были.

Или уже всем известный пример о фурах, "голова" у которых — европейская, а "хвост" — российский, когда после принятия шестого пакета санкций российским фурам запретили пересекать границу ЕС. Прицеп тогда так и оставался с российскими номерными знаками, потому что именно он не подпадал под санкции. Да и это упростило российской стороне множество процессов – не нужно было перегружать товары в свои машины.

Так и с 7 пакетом санкций. Мир думает, что прижал Россию со всех сторон, но враг становится еще изобретательнее и еще больше затягивает удавку на шеях европейцев.

Европа не успеет оглянуться, как вывезенное из Африки золото будет еще больше работать в пользу России и в ущерб Украине, несмотря на запрет России иметь доступ к портам.

Конечно, эффект от санкций ожидался не таким, но могу заверить, что какого-либо ожидаемого результата не будет, пока Европа не начнет говорить с врагом на одном "языке" — с ограничениями в торговых отношениях.

А пока санкции выглядят, как кость для нищего. То есть Европа с одной стороны запрещает все российское, а с другой — сама не отказывается от благ.

Россия остается плохой бензоколонкой и золотой жилой для Европы. Плохой, но ею до сих пор пользуются, хотя в Украине уже шестой месяц продолжается полномасштабная война на уничтожение. И таким образом ЕС помогает финансировать оборонную отрасль страны-агрессора и убивать украинцев.

Каждый, кто покупает российское золото, газ (который до сих пор не запрещен для экспорта из России), нефть, причастен к убийствам украинского народа: Еленовка, Буча, Гостомель, Ирпень, Мелитополь, Винница. И если Украина — это "Азов", то страны, которые покупают что-либо в России, — это убийцы "Азова" и всей Украины.

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