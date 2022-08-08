Расчет Путина. Три причины, почему Россия напала на Украину именно в этом году

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Момент первый: ОРДЛО

В прошлом году им пришло понимание, что план А не сработал. Он был прост – провести выборы в ОРДЛО и впихнуть нам эту "Газу" вместе с "народной милицией" и армейскими корпусами с расширенными субъектными правами, после чего легко спровоцировать гражданский конфликт. Это практически гарантировало Кремлю невмешательство Запада (вспомните Сирию, войну в которой мир проигнорировал, несмотря на полтора миллиона жертв).

Власти Украины с 2019 года полностью подыгрывали этим намерениям, но общественные протесты были настолько сильными, что реализовать их не удалось.

За это время московиты поняли, что Зеленский гарантированную Ермаком-Пристайком формулу Штайнмайера обеспечить не в силах и перешел к менее привлекательному плану Б – неспровоцированная военная инвазия.

Момент второй: "Северный поток-2"

К этому моменту строительство газопровода "Северный поток-2" было завершено, а значит, Путин легко мог предложить своим европейским клиентам альтернативные украинскому пути поставки топлива.

Момент третий: энергетическая зависимость Германии

Германия закрыла практически все тепловые (угольные) электростанции и половину атомных. Остальные готовили к закрытию в ближайшее время. То есть зависимость европейского лидера (а с ним и всей Европы) стала критической. Байден же ради дружественных отношений с Германией продемонстрировал готовность к серьезным компромиссам.

Таким образом, по путинским расчетам, Украина должна была остаться с ним лицом к лицу и, учитывая крайнюю ограниченность в ресурсах и неготовность к войне, должна была быстро прекратить сопротивление.

Это и был расчет плешивого. Который, как вы знаете, не сбылся.

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