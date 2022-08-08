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Думки Російсько-українська війна

Розрахунок Путіна. Три причини, чому Росія напала на Україну саме в цьому році

"Скажіть, ви замислювалися над тим, чому Путін наважився на повномасштабне вторгнення лише цього року? Тобто чому саме зараз, а не раніше чи пізніше? Ось вам короткий аналіз". Думка.

Карл Волох
Карл Волох
Бізнесмен, громадський активіст
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Путін, напад на Україну, війна, росія
Фото: AP | Наказ про напад на Україну Володимир Путін віддав саме зараз, бо думав, що все прорахував

Момент перший: ОРДЛО

Минулого року їм прийшло розуміння, що план А не спрацював. Він був простий — провести вибори в ОРДЛО і впхати нам цю "Ґазу" разом із "народною міліцією" та армійськими корпусами з розширеними суб'єктними правами, після чого легко спровокувати громадянський конфлікт. Це практично гарантувало Кремлю невтручання Заходу (згадайте Сирію, війну в якій світ проігнорував, незважаючи на півтора мільйони жертв).

Влада України з 2019 року повністю підігравала цим намірам, але суспільні протести були настільки сильними, що реалізувати їх не вдалося.

За цей час московити зрозуміли, що Зеленський гарантовану Єрмаком-Пристайком формулу Штайнмаєра забезпечити не в силах і перейшов до менш привабливого плану Б — неспровокована військова інвазія.

Момент другий: "Північний потік-2"

На цей момент будівництво газопроводу "Північний потік-2" було завершене, а отже, Путін легко міг запропонувати своїм європейським клієнтам альтернативні українському шляху постачання палива.

Момент третій: енергетична залежність Німеччини

Німеччина закрила практично всі теплові (вугільні) електростанції й половину атомних. Решту готували до закриття найближчим часом. Тобто, залежність європейського лідера (а з ним і всієї Європи) стала критичною. Байден заради дружніх стосунків із Німеччиною продемонстрував готовність до серйозних компромісів.

Так, за путінськими розрахунками, Україна мала залишитися з ним віч-на-віч і, враховуючи крайню обмеженість у ресурсах і неготовність до війни, мала швидко припинити опір.

Це й був розрахунок плішивого. Який, як ви знаєте, не справдився.

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