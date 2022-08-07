Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна

Росія мінує Херсон. Навіщо, якщо вона збирається наступати?

"Надходить все більше повідомлень про те, що російські окупанти в Херсоні масово мінують об'єкти критичної інфраструктури. Об'єкти електропостачання, водопостачання та газопостачання. Схоже, готуються до чергового "жесту доброї волі". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив", провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки ім. Дмитра Тимчука
581
херсон, мінування, росія, окупація
Росія мінує Херсон. Військова техніка окупантів у місті

Виникає питання. Ви зосередили на правому березі Херсонщини дуже велику групу військ. Цієї групи військ достатньо не тільки для того, щоб оборонятися, а й наступати. Недовго, з горем навпіл і з сумнівним успіхом, але явно ви маєте намір наступати.

Але якщо ви маєте намір наступати, навіщо прямо зараз у Херсоні займаєтеся тим, що зазвичай роблять при відступі? Тобто у вас немає впевненості в тому, що ваш наступ матиме сенс? Очевидно — так.

Командування російсько-окупаційних військ чудово розуміє, що наступ дуже швидко видихнеться, вони перейдуть до оборони, яка теж видихнеться, і вони просто почнуть бігти.

Просто взяти і вивести війська з правого берега вони не можуть, треба ж показати опір, нерівні бої "визволителів" проти легіонів НАТО, а потім "жест доброї волі"... Кривава показуха серійних маніяків у генеральських погонах вартістю сотні і тисячі життів.

Джерело

Важливо
На забій. Як відбувається мобілізація у так званих "ДНР" та "ЛНР"
На забій. Як відбувається мобілізація у так званих "ДНР" та "ЛНР"