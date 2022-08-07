Росія мінує Херсон. Навіщо, якщо вона збирається наступати?

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Виникає питання. Ви зосередили на правому березі Херсонщини дуже велику групу військ. Цієї групи військ достатньо не тільки для того, щоб оборонятися, а й наступати. Недовго, з горем навпіл і з сумнівним успіхом, але явно ви маєте намір наступати.

Але якщо ви маєте намір наступати, навіщо прямо зараз у Херсоні займаєтеся тим, що зазвичай роблять при відступі? Тобто у вас немає впевненості в тому, що ваш наступ матиме сенс? Очевидно — так.

Командування російсько-окупаційних військ чудово розуміє, що наступ дуже швидко видихнеться, вони перейдуть до оборони, яка теж видихнеться, і вони просто почнуть бігти.

Просто взяти і вивести війська з правого берега вони не можуть, треба ж показати опір, нерівні бої "визволителів" проти легіонів НАТО, а потім "жест доброї волі"... Кривава показуха серійних маніяків у генеральських погонах вартістю сотні і тисячі життів.

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