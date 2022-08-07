Россия минирует Херсон. Зачем, если она собирается наступать?

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Возникает вопрос. Вы сконцентрировали на правом берегу Херсонщины очень большую группу войск. Этой группы войск достаточно не только для того чтобы оборонятся, но и наступать. Недолго, с горем пополам и с сомнительным успехом, но явно вы намереваетесь наступать.

Но если вы намереваетесь наступать, зачем прямо сейчас в Херсоне занимаетесь тем, что обычно делают при отступлении? То есть у вас нет уверенности в том, что ваше наступление будет иметь смысл? По всей видимости — да.

Командование российско-оккупационных войск прекрасно понимает, что наступление очень быстро выдохнется, они перейдут к обороне, которая тоже выдохнется и они начнут попросту бежать.

Просто взять и вывести войска с правого берега они не могут, надо же показать сопротивление, неравные бои "асвабадителей" против легионов НАТО, а потом "жест доброй воли"… Кровавая показуха серийных маньяков в генеральских погонах стоимостью в сотни и тысячи жизней.

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