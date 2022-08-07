На убой. Как происходит мобилизация в так называемых "ДНР" и "ЛНР"

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Если мужика поймали в захваченном Северодонецке или Лисичанске – повестку вручают на месте и сразу же отправляют в автобус. Едут получать форму, оружие и в первых рядах искать позиции украинской армии. На оккупированной части Донецкой области картина такая же. Писать петиции и кричать о порядке действий там вообще лишено смысла. "Молодые республики" неумолимы к просьбам своих робких сыновей. И выехать с оккупированной территории им не дают даже в Россию. Поздно!

Гребут даже тех, кого раньше не трогали. То есть реально работающих в промышленности и инвалидов. На одном из городских рынков так за раз целых два автобуса мужчин "отмобилизовали".

Я так понимаю, мы скоро с ними увидимся где-нибудь под Бахмутом. Потому что таких "мобиков" Кремль традиционно бросает на украинские позиции первыми. Их совсем не жалко, потому что на настроения в самой РФ гибель "мобиков" никак не влияет. А на настроения в ОРДЛО Кремль плевал. Тем более что они по факту не граждане России. То есть даже тратиться на компенсации не придется. Сплошные плюсы в глазах Кремля.

Да, зря не захотели ребята при появлении российской армии на горизонте пополнить ряды ЗСУ. Защищали бы свою страну от нашествия, а не интересы Кремля. Тот же фронт, но другая экипировка, другое отношение и статус. Каждый делает свой выбор. Даже когда кажется, что никакого выбора не делает.

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