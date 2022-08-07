На забій. Як відбувається мобілізація у так званих "ДНР" та "ЛНР"

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Якщо чоловіка зловили в окупованому Сєвєродонецьку чи Лисичанську – повістку вручають на місці та одразу ж відправляють в автобус. Їдуть отримувати форму, зброю та в перших рядах шукати позиції української армії. На окупованій частині Донецької області картина така сама. Писати петиції та кричати про порядок дій там взагалі не має сенсу. "Молоді республіки" невблаганні до прохань своїх боязких синів. І виїхати з окупованої території їм не дають навіть до Росії. Пізно!

Гребуть навіть тих, кого раніше не чіпали. Тобто реально тих, хто працюють у промисловості, та інвалідів. На одному з міських ринків так за раз аж два автобуси чоловіків "відмобілізували".

Я так розумію, ми скоро з ними побачимось десь під Бахмутом. Тому що таких "мобіків" Кремль традиційно кидає на українські позиції першими. Їх зовсім не шкода, бо на настрої в самій РФ загибель "мобіків" ніяк не впливає. А на настрої в ОРДЛО Кремль плював. Тим більше, що вони за фактом не громадяни Росії. Тобто навіть витрачатися на компенсації не доведеться. Суцільні плюси в очах Кремля.

Так, даремно не захотіли хлопці з появою російської армії на горизонті поповнити лави ЗСУ. Захищали б свою країну від навали, а чи не інтереси Кремля. Той самий фронт, але інше екіпірування, інше ставлення і статус. Кожен робить свій вибір. Навіть коли здається, що жодного вибору не робить.

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