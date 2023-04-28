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Мнения

Сумасшедшие деньги. Как Украина может заработать на отключении Германии от ядерной энергетики

"Сейчас тема биологического топлива очень актуальна, из-за войны в Украине, "аварии" на Северных потоках и отказа мира от голубого топлива в пользу альтернативных источников энергии. Для Украины это шанс выйти на европейский "зеленый" рынок. Это сумасшедшие деньги, которые Украина может заработать". Мнение

Ксения Оринчак
Ксения Оринчак
Исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины
eye 1371
АЭС, энергетика, источники энергии
Остановка немецких АЭС дает Украине шанс хорошо заработать
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В начале апреля вицеканцлер Германии и министр экономики Роберт Габек приезжал в Украину, чтобы обсудить вопрос обновления Украины. И закрепить свою позицию по поддержке украинцев.

За чуть более года войны немцы переоценили отношение к военной помощи нашей стране. К счастью, в нашу пользу. Теперь и оружие из Бундесвера едет гораздо быстрее, и украинские военные могут пройти обучение в ФРГ.

Сдвиги в сотрудничестве есть и в области энергетики и возобновляемых источников энергетики.

В конце марта Германия заявила, что рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода. Более того, немцы готовы хорошо доплачивать за украинское биотопливо – 400 евро за 1000 м³ метана, произведенного из отходов, и примерно 100 евро за 1000 м³ биометана из силоса кукурузы, жома или сахарной свеклы.

По-моему, очень хорошая перспектива, ведь потенциал биогаза из этого сырья – 3,8 млрд кубометров, из силоса кукурузы – 2,7 млрд кубометров, из других отходов животноводства и перерабатывающей промышленности – 1,3 млрд кубометров.

Что касается биоводорода, то здесь перспективы очень хорошие. По оценкам Национальной академии наук Украины, всего Украина может произвести около 505 млрд м³

Сейчас тема биологического топлива очень актуальна, особенно в результате войны в Украине, "аварии" на Северных потоках и отказа мира от голубого топлива в пользу альтернативных источников энергии.

Германия готова вкладываться в модернизацию украинской газотранспортной системы, чтобы закупать у нас биоводород. Не верите в стремление немцев? Но есть новость, даже 3, которые только усиливают немецкий переход к альтернативным источникам энергии.

  1. В этом месяце ФРГ остановила 3 самых молодых реактора : Isaar-2 (ККИ 2) – Бавария, Emsland (ККЭ) – Нижняя Саксония, Neckarwestheim 2 GKN 2 – Баден-Вюртемберг. 15 апреля истек срок действия лицензии на эксплуатацию электроэнергии в соответствии с Законом об атомной энергии (AtG). Немцы анонсировали это событие еще в конце марта текущего года и назвали это "зеленым" прорывом.
  2. По сообщениям немецкого правительства, с начала 2023 года Германия полностью отказалась от поставок энергоносителей из России – угля, газа и нефти. Начиная с 1 января текущего года в Германию больше не поступает российская нефть по трубопроводу. По словам немецких чиновников, это еще один важный шаг на пути экологически чистого и антикризисного энергоснабжения.
  3. Для Европы и Германии, в частности, вопрос перехода в биоводороду является климатическим приоритетом. В сентябре правительство Германии совершило прорыв в использовании поездов на водородном двигателе. Такую инновацию ввел железнодорожный оператор LNVG, отказавшись от поездок, ходящих на дизеле.

Для Украины это шанс выйти на европейский "зеленый" рынок. Мы можем удовлетворить от 3 до 10% всего спроса Европы. Это сумасшедшие деньги, которые Украина может заработать. И не только это. Козырь кроется в украинской ГТС, даже в нынешнем виде.

ГТС Украины, трубопровод, газ, энергетика Fullscreen
Украинская ГТС может оказаться даже еще более востребованной
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Украинская газотранспортная система – одна из крупнейших в мире газотранспортных систем, выполняющая 2 функции:

  • обеспечение природным газом потребителей в Украине;
  • транзит природного газа в страны Западной и Центральной Европы.

И вот именно для транзита "зеленого" водорода или биометана нам нужно модернизировать ГТС.

В феврале 2021 года руководитель группы международного сотрудничества в сфере водорода и энергетического топлива Немецкого энергетического агентства (dena) Килиан Кроне заявил, что Украине необходимо провести модернизацию ГТС, чтобы открыть возможности для смешивания водорода с другими энергоносителями для транспортировки.

Почему украинская газотранспортная система пока не готова транспортировать водород

Проблема в металле, из которого сконструированы трубы. Когда чистый водород взаимодействует с металлом – последний становится хрупким. В таких условиях существует риск нарушения целостности трубы. Следовательно, сейчас транспортировка водорода по украинской ГТС коммерчески не целесообразна.

Только после модернизации всех веток газотранспортной системы можно будет поднять вопрос водорода. И здесь речь идет не только о Европе, но и о внутреннем потреблении.

Когда Украина ступила на "зеленый" путь

22 декабря 2021 г. (в день энергетика) состоялась презентация проекта Водородной стратегии страны.

Формирование данной стратегии прописывалось в 3 этапах.

  • 1-й этап или краткосрочные цели (2022-2025 гг.) – закладка фундамента водородной энергетики и запуска экспортного рынка зеленого водорода;
  • 2-й этап или среднесрочные цели (2026-2030 гг.) – диверсификация первичных энергоносителей посредством роста объемов производства водорода;
  • 3-й этап или долгосрочные цели (2031-2050 гг.) – быстрое расширение рынка, в том числе экспортной составляющей.

Даже несмотря на полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, мы не оставили идею перехода к альтернативным источникам энергии. И это не только плюс нам, но и стимул для Европы поддержать нас.

Теперь – к электроэнергии

Украина готова расширить экспорт электроэнергии в Германию 11 марта 2022 г. наша страна стала частью европейской энергетической системы ENTSO-e, а уже в июне 2022 года начала экспорт электроэнергии. С 11 октября 2022 года по 12 апреля 2023 года экспорт был приостановлен в связи с обстрелами РФ энергетических объектов на территории Украины.

7 апреля этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

В понедельник, 10 апреля, состоялся аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на 12 апреля и впервые – в Молдову на 11 апреля.

С 17 апреля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию.

По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

На очереди и Германия. О запланированном количестве электроэнергии ни Украина, ни Германия не заявили, но надеемся, что именно четвертой страной из списка "Укрэнерго" будет ФРГ. Для нас это еще один шанс заявить о себе на международном уровне, для Европы — окончательно отделиться от РФ, но обеспечить собственные потребности.

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