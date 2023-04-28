Сумасшедшие деньги. Как Украина может заработать на отключении Германии от ядерной энергетики

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В начале апреля вицеканцлер Германии и министр экономики Роберт Габек приезжал в Украину, чтобы обсудить вопрос обновления Украины. И закрепить свою позицию по поддержке украинцев.

За чуть более года войны немцы переоценили отношение к военной помощи нашей стране. К счастью, в нашу пользу. Теперь и оружие из Бундесвера едет гораздо быстрее, и украинские военные могут пройти обучение в ФРГ.

Сдвиги в сотрудничестве есть и в области энергетики и возобновляемых источников энергетики.

В конце марта Германия заявила, что рассматривает модернизацию украинской ГТС для транспортировки водорода. Более того, немцы готовы хорошо доплачивать за украинское биотопливо – 400 евро за 1000 м³ метана, произведенного из отходов, и примерно 100 евро за 1000 м³ биометана из силоса кукурузы, жома или сахарной свеклы.

По-моему, очень хорошая перспектива, ведь потенциал биогаза из этого сырья – 3,8 млрд кубометров, из силоса кукурузы – 2,7 млрд кубометров, из других отходов животноводства и перерабатывающей промышленности – 1,3 млрд кубометров.

Что касается биоводорода, то здесь перспективы очень хорошие. По оценкам Национальной академии наук Украины, всего Украина может произвести около 505 млрд м³

Сейчас тема биологического топлива очень актуальна, особенно в результате войны в Украине, "аварии" на Северных потоках и отказа мира от голубого топлива в пользу альтернативных источников энергии.

Германия готова вкладываться в модернизацию украинской газотранспортной системы, чтобы закупать у нас биоводород. Не верите в стремление немцев? Но есть новость, даже 3, которые только усиливают немецкий переход к альтернативным источникам энергии.

В этом месяце ФРГ остановила 3 самых молодых реактора : Isaar-2 (ККИ 2) – Бавария, Emsland (ККЭ) – Нижняя Саксония, Neckarwestheim 2 GKN 2 – Баден-Вюртемберг. 15 апреля истек срок действия лицензии на эксплуатацию электроэнергии в соответствии с Законом об атомной энергии (AtG). Немцы анонсировали это событие еще в конце марта текущего года и назвали это "зеленым" прорывом. По сообщениям немецкого правительства, с начала 2023 года Германия полностью отказалась от поставок энергоносителей из России – угля, газа и нефти. Начиная с 1 января текущего года в Германию больше не поступает российская нефть по трубопроводу. По словам немецких чиновников, это еще один важный шаг на пути экологически чистого и антикризисного энергоснабжения. Для Европы и Германии, в частности, вопрос перехода в биоводороду является климатическим приоритетом. В сентябре правительство Германии совершило прорыв в использовании поездов на водородном двигателе. Такую инновацию ввел железнодорожный оператор LNVG, отказавшись от поездок, ходящих на дизеле.

Для Украины это шанс выйти на европейский "зеленый" рынок. Мы можем удовлетворить от 3 до 10% всего спроса Европы. Это сумасшедшие деньги, которые Украина может заработать. И не только это. Козырь кроется в украинской ГТС, даже в нынешнем виде.

Украинская ГТС может оказаться даже еще более востребованной Фото: 112

Украинская газотранспортная система – одна из крупнейших в мире газотранспортных систем, выполняющая 2 функции:

обеспечение природным газом потребителей в Украине;

транзит природного газа в страны Западной и Центральной Европы.

И вот именно для транзита "зеленого" водорода или биометана нам нужно модернизировать ГТС.

В феврале 2021 года руководитель группы международного сотрудничества в сфере водорода и энергетического топлива Немецкого энергетического агентства (dena) Килиан Кроне заявил, что Украине необходимо провести модернизацию ГТС, чтобы открыть возможности для смешивания водорода с другими энергоносителями для транспортировки.

Почему украинская газотранспортная система пока не готова транспортировать водород

Проблема в металле, из которого сконструированы трубы. Когда чистый водород взаимодействует с металлом – последний становится хрупким. В таких условиях существует риск нарушения целостности трубы. Следовательно, сейчас транспортировка водорода по украинской ГТС коммерчески не целесообразна.

Только после модернизации всех веток газотранспортной системы можно будет поднять вопрос водорода. И здесь речь идет не только о Европе, но и о внутреннем потреблении.

Когда Украина ступила на "зеленый" путь

22 декабря 2021 г. (в день энергетика) состоялась презентация проекта Водородной стратегии страны.

Формирование данной стратегии прописывалось в 3 этапах.

1-й этап или краткосрочные цели (2022-2025 гг.) – закладка фундамента водородной энергетики и запуска экспортного рынка зеленого водорода;

или краткосрочные цели (2022-2025 гг.) – закладка фундамента водородной энергетики и запуска экспортного рынка зеленого водорода; 2-й этап или среднесрочные цели (2026-2030 гг.) – диверсификация первичных энергоносителей посредством роста объемов производства водорода;

или среднесрочные цели (2026-2030 гг.) – диверсификация первичных энергоносителей посредством роста объемов производства водорода; 3-й этап или долгосрочные цели (2031-2050 гг.) – быстрое расширение рынка, в том числе экспортной составляющей.

Даже несмотря на полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, мы не оставили идею перехода к альтернативным источникам энергии. И это не только плюс нам, но и стимул для Европы поддержать нас.

Теперь – к электроэнергии

Украина готова расширить экспорт электроэнергии в Германию 11 марта 2022 г. наша страна стала частью европейской энергетической системы ENTSO-e, а уже в июне 2022 года начала экспорт электроэнергии. С 11 октября 2022 года по 12 апреля 2023 года экспорт был приостановлен в связи с обстрелами РФ энергетических объектов на территории Украины.

7 апреля этого года министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, позволяющий начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

В понедельник, 10 апреля, состоялся аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на 12 апреля и впервые – в Молдову на 11 апреля.

С 17 апреля Украина начала экспорт электроэнергии в Словакию.

По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников.

На очереди и Германия. О запланированном количестве электроэнергии ни Украина, ни Германия не заявили, но надеемся, что именно четвертой страной из списка "Укрэнерго" будет ФРГ. Для нас это еще один шанс заявить о себе на международном уровне, для Европы — окончательно отделиться от РФ, но обеспечить собственные потребности.

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