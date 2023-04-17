Атомный альянс: в G7 договорились вытеснить Кремль с рынка ядерной энергетики

Во время встречи министров "большой семерки" пять стран выразили желание как можно скорее отрезать Путину еще один источник финансирования войны. Министры намерены подорвать контроль РФ над цепочками поставок.

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Пять стран G7 объясили о создании альянса по вытеснению России с международного рынка ядерной энергетики. Об этом в воскресенье, 16 апреля сообщается на официальном сайте правительства Великобритании.

По информации британского правительства США, Великобритания, Канада, Япония и Франция, во время форума G7 по ядерной энергетике, проходившего в Саппоро (Япония) достигли соответствующей договоренности, направленной на вытеснение РФ с международного рынка ядерной энергии.

Известно, что 5 стран намерены использовать соответствующие ресурсы и возможности секторов гражданской атомной энергетики каждой страны, чтобы подорвать контроль России над цепочками поставок.

"Соглашение позволит поддерживать стабильные поставки топлива для нужд сегодняшнего дня, а также гарантирует безопасную и надежную разработку и внедрение топлива для перспективных реакторов завтрашнего дня", — указывает источник.

Также в информации о соглашении указано, что договор между странами будет использован в качестве основы для того, "чтобы полностью вытеснить Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это как можно скорее", с целью отрезать для президента РФ еще один источник финансирования своего варварского нападения на Украину.

Также соглашение должно укрепить соответствующие секторы ядерной энергетики стран-членов альянса, что имеет ключевое значение для повышения внутренней энергетической безопасности Британии и снижения счетов за электроэнергию для британских семей.

По словам главы британского энергетического ведомства Гранта Шаппса, более дешевые и безопасные возобновляемые источники энергии должны стать важной частью энергетической независимости Британии.

"Объединение усилий с другими странами должно показать Путину, что России больше не рады, а также укрепить глобальную энергетическую безопасность благодаря надежным международным поставкам ядерного топлива из надежных источников", — заявил Шаппс на встрече министров G7.

Напомним, в конце февраля 2023 года страны "Большой семерки" заявили о том, что готовы увеличить свои обязательства по финансовой поддержке Украины в 2023 году.

Также, в декабре 2022 года, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, после встречи глав европейских МИД в Брюсселе заявил, что российский энергосектор, включая атомную энергию не попадет под ограничения в рамках девятого пакета санкций. Таким образом, по его словам, в случае реализации девятого пакета антироссийских санкций, энергосектор Венгрии не пострадает.