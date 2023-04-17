Атомний альянс: у G7 домовилися витіснити Кремль з ринку ядерної енергетики

Під час зустрічі міністрів "великої сімки" п'ять країн виявили бажання якнайшвидше відрізати Путіну ще одне джерело фінансування війни. Міністри мають намір підірвати контроль РФ над ланцюжками постачання.

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П'ять країн G7 оголосили про створення альянсу щодо витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики. Про це в неділю, 16 квітня, повідомляється на офіційному сайті уряду Великобританії.

За інформацією британського уряду США, Великобританія, Канада, Японія та Франція, під час форуму G7 з ядерної енергетики, що проходив у Саппоро (Японія), досягли відповідної домовленості, спрямованої на витіснення РФ з міжнародного ринку ядерної енергії.

Відомо, що 5 країн мають намір використати відповідні ресурси та можливості секторів цивільної атомної енергетики кожної країни, щоб підірвати контроль Росії над ланцюжками постачання.

"Угода дозволить підтримувати стабільне постачання палива для потреб сьогоднішнього дня, а також гарантує безпечну та надійну розробку та впровадження палива для перспективних реакторів завтрашнього дня", — зазначає джерело.

Також в інформації про угоду зазначено, що договір між країнами буде використаний як основа для того, "щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якнайшвидше", з метою відрізати для президента РФ ще одне джерело фінансування свого варварського нападу на Україну.

Також угода має зміцнити відповідні сектори ядерної енергетики країн-членів альянсу, що має ключове значення для підвищення внутрішньої енергетичної безпеки Британії та зниження рахунків на електроенергію для британських сімей.

За словами голови британського енергетичного відомства Гранта Шеппса, більш дешеві та безпечні відновлювані джерела енергії мають стати важливою частиною енергетичної незалежності Британії.

"Об'єднання зусиль з іншими країнами має показати Путіну, що Росії більше не раді, а також зміцнити глобальну енергетичну безпеку завдяки надійним міжнародним постачанням ядерного палива з надійних джерел", — заявив Шеппс на зустрічі міністрів G7.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року країни "Великої сімки" заявили про те, що готові збільшити свої зобов'язання щодо фінансової підтримки України у 2023 році.

Також, у грудні 2022 року, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після зустрічі глав європейських МЗС у Брюсселі заявив, що російський енергосектор, включно атомну енергію не потрапить під обмеження в межах дев'ятого пакета санкцій. Таким чином, за його словами, у разі реалізації дев'ятого пакета антиросійських санкцій енергосектор Угорщини не постраждає.