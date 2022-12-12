Атомна енергетика РФ не увійде в дев'ятий пакет санкцій Євросоюзу, — МЗС Угорщини

За словами Петера Сіярто, Будапешту вдалося досягти того, що атомна енергія не буде частиною пакету санкцій. Отже, у разі реалізації дев'ятого пакету антиросійських санкцій енергосектор Угорщини не постраждає.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після зустрічі глав європейських МЗС у Брюсселі заявив, що дев'ятий пакет санкцій Євросоюзу не включає обмеження щодо російського енергосектору й атомної енергетики. За його словами, це дозволить уникнути загроз безпеці енергопостачання Угорщини. Про це повідомляє угорський новинний ресурс Origo.

"Відповідно до поточного стану справ санкційні заходи, що зачіпають російський енергетичний сектор, до дев'ятого пакету санкцій теж не потрапили. А також нам вдалося домогтися, за поточним станом справ, що атомна енергія не буде частиною санкційного пакета", — заявив Сіярто.

Глава угорського МЗС зазначив, що під час дискусії в Брюсселі сторони, як і раніше, не йдуть у бік миру, а в переговорах переважає військова риторика. На думку дипломата, це дуже велика проблема, що дискусії переходять до санкцій, навіть якщо вони за своїм характером є провальними, бо не призводять до миру.

"Якщо мир не настане швидко, ситуація може легко вийти з-під контролю. У Брюсселі дискусії, як і раніше, не йдуть у бік миру, слово "мир" відсунуте на другий план", — сказав угорський міністр.

Раніше Сіярто закликав усі інститути Євросоюзу надати гарантії, що російська ядерна енергетика не потрапить під санкції ЄС. На думку глави МЗС Угорщини, інакше країни ЄС відчули б посилення енергетичної кризи в Європі.

Оглядачі німецького видання RND зазначили, що європейська атомна енергетика значною мірою залежить від постачання з Росії паливних елементів для АЕС на основі урану. Отже, в умовах енергетичної кризи в Європі залежність від атомної енергії може стати черговим важелем тиску в руках президента Володимира Путіна.