Обмеження, запроваджені Євросоюзом проти РФ, несуть за собою серйозніші наслідки, ніж війна Росії проти України, заявив міністр Петер Сіярто.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Євросоюзу варто відмовитися від планів щодо запровадження чергового пакету санкцій щодо Росії, оскільки це, на його думку, лише посилить енергетичну кризу в країнах блоку. Про це у вівторок, 20 вересня, пише агентство Reuters.

"Євросоюз повинен... перестати згадувати про восьмий пакет санкцій, повинен перестати відзначати заходи, які ще більше посилять кризу енергопостачання", — цитує агентство голову зовнішньополітичного відомства Угорщини.

Крім цього, Сіярто опублікував у своєму Facebook пост, в якому заявив, що наслідки санкцій для Європи сильніші, ніж наслідки війни РФ проти України.

"Це означає, що реальна причина проблем, що стоять перед нами, не тільки війна, а й санкції, накладені через неї. Поза "європейською бульбашкою" стає зрозуміло, що такий настрій вже з'явився в більшій частині світу, оскільки країни страждають від наслідків санкційної". політики", — написав угорський дипломат.

При цьому Сіярто запропонував винести питання щодо шкоди санкцій проти Росії на обговорення Генеральної асамблеї ООН.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на закритій зустрічі, яка відбулася ще 10 вересня, заявив про те, що він намагатиметься перешкодити Євросоюзу продовжити санкції проти Росії ще на пів року і що в Україні війна триватиме ще 8 років.

Раніше депутати Європейського парламенту проголосували за звіт, в якому йдеться, що Угорщина не є повністю демократичною державою, а натомість функціонує як "виборча автократія".