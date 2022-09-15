Демократії в Угорщині більше немає: Європарламент ухвалив звіт із критикою Орбана

Угорська влада не дотримується цінностей ЄС, а також не здатна забезпечити незалежність судів і дотримання прав людини, вважають парламентарі.

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Депутати Європейського парламенту проголосували за звіт, в якому йдеться, що Угорщина не є повністю демократичною державою, а натомість функціонує як "виборча автократія" з проблемами у судовій сфері, виборчій системі та в галузі захисту прав людини. Відповідне рішення європейські парламентарі ухвалили в четвер, 15 вересня, йдеться на сайті відомства.

У звіті йдеться про те, що Угорщина більше не може вважатися демократією, оскільки європейські цінності в країні систематично перебувають під загрозою. Члени парламенту перерахували у документі низку проблем — від функціонування виборчої системи та її незалежності до загроз академічним, релігійним свободам та ставлення до прав ЛГБТК+. Депутати також розкритикували ЄС, що той дозволив Будапешту відступити від демократії.

Звіт парламенту ухвалили 433 голосами за, 123 проти, 28 депутатів утрималися. Зазначимо, що рішення ЄП має декларативний характер.

"Ми глибоко шкодуємо про те, що відсутність рішучих дій з боку Європейського Союзу сприяла руйнуванню демократії, верховенства закону та основних прав в Угорщині, перетворивши країну на гібридний режим виборчої автократії", — заявила депутат Європарламенту від "Зелених" Гвендолін Дельбос-Корфілд, головна депутатка ЄП у цій ініціативі.

Тим часом, за даними агентства Bloomberg, Європейська комісія (ЄК) розглядає ідею зменшення фінансування Угорщини через корупційні ризики уряду Віктора Орбана.

Нещодавнє соціологічне опитування, проведене в Угорщині, показало, що частка громадян, які незадоволені проросійською політикою уряду Віктора Орбана, зростає.