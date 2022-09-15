Демократии в Венгрии больше нет: Европарламент принял отчет с критикой Орбана

Венгерские власти не придерживаются ценностей ЕС, а также не способны обеспечить независимость судов и соблюдение прав человека, считают парламентарии.

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Депутаты Европейского парламента проголосовали за отчет, в котором говорится, что Венгрия не является полностью демократическим государством, а вместо этого функционирует как "избирательная автократия" с проблемами в судебной сфере, избирательной системе и в области защиты прав человека. Соответствующее решение европейские парламентарии приняли в четверг, 15 сентября, говорится на сайте ведомства.

В отчете говорится, что Венгрия больше не может считаться демократией, так как европейские ценности в стране систематически находятся под угрозой. Члены парламента перечислили в документе ряд проблем — от функционирования избирательной системы и ее независимости до угроз академическим, религиозным свободам и отношения к правам ЛГБТК+. Депутаты также раскритиковали ЕС за то, что тот позволил Будапешту отступить от демократии.

Отчет парламента был принят 433 голосами за, 123 против, 28 депутатов воздержались. Отметим, что решение ЕП носит декларативный характер.

"Мы глубоко сожалеем о том, что отсутствие решительных действий со стороны Европейского Союза способствовало разрушению демократии, верховенства закона и основных прав в Венгрии, превратив страну в гибридный режим избирательной автократии", — заявила депутат Европарламента от "Зеленых" Гвендолин Дельбос-Корфилд, главный депутат ЕП в этой инициативе.

Тем временем, по данным агентства Bloomberg, Европейская комиссия (ЕК) рассматривает идею уменьшения финансирования Венгрии из-за корррупционных рисков правительства Виктора Орбана.

Недавний социологический опрос, проведенный в Венгрии, показал, что доля граждан, которые недовольны пророссийской политикой правительства Виктора Орбана, растет.