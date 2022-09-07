Неожиданный сдвиг: венгры все больше недовольны пророссийской политикой Орбана, — опрос

Реакцией премьера Виктора Орбана на войну в Украине недовольны более половины опрошенных. При этом каждый пятый респондент считает, что Россия начала вторжение для самозащиты.

Число венгров, считающих, что политика, которую ведет премьер-министр европейского государства Виктор Орбан в отношении агрессии РФ против Украины, неприемлема, увеличилось. 48% граждан думают, что глава венгерского правительства должен был более жестко осудить полномасштабное вторжение в соседнюю страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса Publicus Institute для оппозиционного издания Nepszava.

Согласно результатам исследования, потребностей в более сильном осуждении российской агрессии со стороны Орбана нет у 34% респондентов, 18% не смогли ответить на вопрос. В то же время 50% опрошенных выразили недовольство пророссийской политикой венгерского правительства — несогласны с ними 40% венгров. К примеру, еще в феврале доля недовольных и довольных была одинаковой — 46% на 46%, в апреле преобладали недовольные — 56%.

Отвечая на вопрос о том, устраивает ли реакция правительства Орбана на войну, 52% высказались отрицательно, а 42% положительно. В феврале доля последних составляла 60%, в апреле — 66%.

Войну в Украине назвали результатом российской агрессии 63% респондентов, в то время как 19% опрошенных считают, что Россия защищает себя при помощи боевых действий в соседнем государстве.

23% венгров считают, что государство должно активнее помогать Украине, 48% респондентов назвали действующий уровень помощи соответствующим ситуации. Помимо этого снизилась доля тех, кто считает возможным поддерживать хорошие отношения одновременно с ЕС и РФ — с 45% в апреле до 29% в августе. С начала полномасштабной войны 53% населения стали хуже относиться к Путину, а к России и Виктору Орбану — 43% и 43% соответственно.

Хуже относятся к Европейскому Союзу 37% респондентов, к США — 35%, к Украине — 32%, к НАТО — 19%. По мнению 70% венгров, после начала войны восприятие Венгрии в Европе ухудшилось.

Напомним, недавно консервативный аналитический центр Századvég опубликовал результаты опроса, согласно которым подавляющее большинство венгров выступают почти против всех санкций Европейского Союза, введенных в отношении РФ после начала полномасштабной войны в Украины.

Также мы писали о том, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить вооружать Украину.