Виктор Орбан осудил предоставление ВСУ точной западной артиллерии и выступил против антироссийских санкций.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз прекратить вооружать Украину и пересмотреть стратегию по поводу отношений к вторжению России. Он прокомментировал ситуацию на ежегодной встрече со сторонниками в Бэйле-Тушнаде, Румыния, передает агентство Bloomberg.

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Во время выступления Виктор Орбан осудил поставки западных артиллерийских систем в Украину после слов министра иностранных дел Сергея Лаврова о захвате новых украинских территорий. Премьер Венгрии считает, что Россия всего лишь требует гарантии своей безопасности.

Как пишет Reuters, Виктор Орбан попытался убедить слушателей, будто Украина не сможет выиграть войну из-за "ассиметричного превосходства" армии РФ. Он также заявил, что санкции против России не работают, и Венгрия не поддерживает ограничения ЕС на импорт российского газа, ведь это подорвет венгерскую экономику.

Согласно заявлению Орбана, западная стратегия в отношении Украины строится на четырех условиях: Украина может выиграть войну с Россией с помощью оружия НАТО, санкции ослабят Россию и лишат преимуществ, санкции навредят России больше, чем Европе, и что весь остальной мир поддержит борьбу против агрессора. Планы провалились, ведь правительства европейских стран одно за другим уходят в отставку, а цены на энергоносители сильно выросли.

"Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть", — высказался политик. — "Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и достижении хороших мирных договоренностей вместо победы в войне".

Он предполагает, что вероятность заключения мира между Киевом и Москвой равны нулю, поэтому конфликт можно разрешить только путем мирных переговоров между США и Россией, предоставив последней гарантии безопасности.

На прошлой неделе Виктор Орбан раскритиковал санкции ЕС против России. По его словам, если не снять ограничения, то европейская экономика будет уничтожена.

Глава МИД Петер Сийярто заявил, что армия Венгрии может вступить в войну в Украине, чтобы защитить венгров на Закарпатье. Как считает чиновник, такое развитие событий возможно, если линия фронта дойдет до западных украинских областей.